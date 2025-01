En medio de la definición del futuro de Alejandro Garnacho, Ruben Amorim enciende nuevamente la polémica

Ruben Amorim, desde que llegó al Manchester United, impuso sus propias reglas de convivencia, las cuales le están generando problemas, principalmente, con dos futbolistas. Uno es Alejandro Garnacho, quien estaría evaluando aceptar la propuesta del Chelsea, y el otro es Marcus Rashford, que está siendo vinculado con el FC Barcelona.

Sobre este último, el entrenador portugués lanzó una explicación atípica que levantó polémica en el Reino Unido, puesto que al ser cuestionado -tras la victoria 1 a 0 sobre el Fulham por la fecha 23 de la Premier League- por la ausencia del delantero inglés, dijo que prefería rellenar el cupo entre los convocados con el entrenador de porteros antes que con un jugador que él considere que no está bien.

“Hoy en el banquillo nos faltó un poco de dinámica para cambiar el partido, pero lo prefiero así. Pondré a Jorge Vital (su asistente) antes que a un jugador que no da el máximo todos los días, así que no cambiaré en ese aspecto”, apuntó el estratega portugués en conferencia de prensa.

En esa misma línea, Amorim, por si faltaba algo para saber cuál es su postura, agregó: “Siempre es la misma razón por la que Rashford no juega y es el entrenamiento, lo que creo que un futbolista debería hacer en el entrenamiento, en la vida y todos los días. Si las cosas no cambian yo no cambiaré“.

Vale mencionar que el Rashford, de 27 años, no juega en el Manchester United desde el 12 de diciembre en el duelo con el Viktoria Plzen por la Europa League, por lo que todo indica que ha quedado marginado y que la única solución es buscar una alternativa en el mercado para continuar su carrera lejos del Old Trafford.

Barcelona encuentra en Arabia Saudí una colaboración para avanzar por Marcus Rashford

Tal como se sabe, Barcelona aún lucha para solucionar definitivamente su situación económica y financiera. Por eso, todavía no pudo avanzar decididamente por Marcus Rashford, una posibilidad de mercado más que tentadora teniendo en cuenta que el Manchester United, por los motivos antes descritos, está abierto a negociar por él.

No obstante, el Barça podría concretar una venta al Al Ittihad de la Liga Pro Saudí de un futbolista de La Masía. Conforme al Diario AS, el Al-Ittihad ha puesto el foco en Unai Hernández, una de las mayores perlas de la cantera culé, por el que desde Oriente Medio están dispuestos a desembolsar un total de cinco millones de euros, cifra que ayudaría para ir por el inglés.

