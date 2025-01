Cuán complicado termina siendo ubicar buenos jugadores en el ambiente local, para no permitirse ver a talentos interesantes en este momento. La decisión de José Guillermo del Solar, de no llamar a un jugador potencialmente muy bueno, está trayendo consecuencias. Felipe Chávez ahora mismo está en un momento de su vida, donde obviamente hay confusión y dolor absoluto. Porque soñaba ser el enganche de la Selección Peruana, tal y como lo hace en las categorías menores del Bayern Múnich. Sin embargo, quedó apartado de la convocatoria del Sudamericano Sub 20 que empezará pronto.

¿Qué futbolista peruano renunciaría?

El integrante de la agencia Rummenigge Sport Marketing tuvo un diálogo exclusivo con Infobae y mencionó que su jugador podría estar ejecutando el famoso One Time Switch [modificación de Federación]. Todo esto lo cuenta el representante Fabián Chávez, quien intenta ser el nexo más sincero entre el talentoso jugador y los principales seguidores del deporte rey en nuestro país: “Felipe se toma su tiempo para tomar una decisión final. Sabemos que si cambia a la selección alemana no podrá regresar a jugar por Perú”.

¿Felipe Chávez dejará la Selección Peruana?

Dentro de lo que podemos notar en esta interesante entrevista. Es que existen palabras de dolor por parte del entorno más cercano del jugador. Veían la opción de competir con la Selección Peruana en el Sudamericano Sub 20, y ahora están con las manos vacías al ciento por ciento: “No hay dudas en que Felipe ama a sus dos patrias y por eso hay que tener en cuenta que la decisión de jugar por Perú a nivel de menores no es y nunca fue una decisión definitiva. Por ahora no queda otra que enfocarse al 100% en el FC Bayern”.

Fabián Chávez entrenando en Perú. (Foto: FPF).

Es más, el propio Fabián Chávez, integrante de la agencia Rummenigge Sport Marketing, y representante del jugador. Apuntó que está viviendo un excelente presente, por eso mismo sorprende de sobremanera que lo hayan apartado de esta manera a su futbolista: “Hablando de esta temporada, los números que acumuló Felipe claramente son destacables, pero sinceramente yo no espero menos de él. Si puede mantener ese nivel contra equipos tan poderosos como el Barcelona, las puertas al fútbol profesional están abiertas. Llegará a ser un futbolista profesional”.

¿Quién es el culpable de la polémica en la Selección Peruana?

Por último, encontraron ellos un responsable a todo esto, indirectamente lo adjudican porque le rompió el sueño al peruano del Bayern Múnich, Felipe Chávez: “No puedo comparar un jugador que claramente destaca en uno de los clubes más grandes del mundo, con chicos que, con todo respeto, se formaron en Perú y todavía no debutan en la Liga 1 y concluir que no tiene el nivel. Al contrario, bajo mi punto de vista es el mejor jugador que hubiera tenido ese plantel en el torneo. Pero tenemos que respetar y aceptar la decisión de Chemo”.