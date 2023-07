El futuro de Davinson Sánchez parece más que lejos del norte de Londres, donde Tottenham se alista para una revolución de plantilla que puede llevarse por delante a varios de esos nombres que han construido algunas de las mejores páginas de la historia de los Spurs en el último tiempo. LaLiga aparece como una opción más que posible para el colombiano de cara a nuevos retos.

No fue una temporada fácil para el equipo de la capital inglesa. Los cambios de entrenador y la resaca de la era post Mauricio Pochettino siguen pasando factura en una entidad que no jugará la próxima UEFA Champions League y que incluso todavía teme por el futuro de Harry Kane a manos de los grandes de Europa. El delantero no es el único con posibilidades de abandonar una ciudad de Londres dónde Davinson Sánchez ha perdido su cartel de imprescindible en los últimos meses.

Relevo hoy es quien trae la última novedad en este sentido. Se apunta desde España como la venta de Pau Torres desde el Villarreal al Aston Villa en cifras cercanas a los 40 millones de euros dejan un hueco en la saga del equipo de Castellón que lentamente derivará en fichajes y movimientos de mercado. La hoja de vida de Davinson Sánchez encaja en lo que pretende un proyecto donde comprar barato y vender caro sigue siendo el objetivo.

Europa del Este, pendiente

Fenerbahce, Galatasaray o Spartak de Moscú pujan por quedarse con el colombiano en este mercado de fichajes, donde su contrato hasta el 2024 obliga a tomar decisiones en un Tottenham que recaudará dinero con todas las salidas que vienen por delante. Relevo habla de montos cercanos a los 15 millones de euros y un papel fundamental en La Cerámica.

Tras algo más de 200 partidos con los Spurs e incluso de rozar esos títulos que no tocan el lado blanco del norte de Londres desde hace más de una década, Davinson Sánchez en la carpeta de ventas de un Tottenham que ya ha negociado con el Villarreal en el pasado y que aguarda por ofertas alrededor de un zaguero qué puede recuperar los minutos ausentes de los últimos meses en uno de los proyectos más sostenibles de toda LaLiga.