El Schalke 04, uno de los clubes con mayor historia del fútbol alemán, está con claro riesgo de desaparecer. Actualmente ocupa el decimoquinto puesto de la Bundesliga 2 (no es anteúltimo solo por diferencia de gol) y podría no participar de la siguiente temporada (en la división que se encuentra en el presente o en la Tercera en caso de que se produzca el descenso), dado que no tiene los fondos suficientes para pagar la licencia que lo habilita para participar.

Pero no solo no cuenta con los recursos para abonar las credenciales que le permitirían continuar compitiendo como lo viene haciendo desde 1904, sino que acarrea una deuda que ya acumula más de 165 millones de euros. Según cuentan medios locales, esta crisis comenzó con la salida de varios de sus mejores jugadores, como Leroy Sané, Leon Goretzka o Julian Draxler.

Posteriormente, el Schalke 04 se vio envuelto en un escándalo institucional por las condiciones de trabajo en una de las empresas de su expresidente Clemens Tönnies, lo que provocó su dimisión. Esta inestabilidad deportiva y económica generó que el club y el equipo principal se fuera debilitando progresivamente hasta el descenso en 2021.

Pero el escenario podría ser todavía peor. Porque más allá del descenso a la tercera categoría (que hoy aparece como una chance concreta), si no salda su deuda y paga la licencia, le queda como única opción reiniciarse en el fútbol amateur, lo que supondría el golpe más duro de los 120 años de existencia de la institución.

Karel Geraerts, admite la situación crítica del Schalke 04

El entrenador del Schalke 04, Karel Geraerts, se mostró consciente de la gravedad de la situación de la institución. “Los próximos seis meses serán vitales. Tenemos que luchar por la permanencia y, al mismo tiempo, trabajar para mejorar nuestra situación económica”, reconoció.

Schalke 04, el quinto equipo con más títulos de Alemania

El Schalke 04 fue campeón de su país en siete ocasiones: 1934, 1935, 1937, 1939, 1940, 1942 y 1958. Además ganó 5 ediciones de la Copa de Alemania (1937, 1971-1972, 2000-2001, 2001-2002 y 2010-2011), una Supercopa de Alemania 2011 y una Copa de la Liga de Alemania en 2005.

En cuanto al plano internacional se adjudicó una Copa de la UEFA 1996/1997 y dos Copas Intertoto 2003 y 2004 (es el máximo ganador). De esta manera, se ubica quinto en la categoría de los máximos campeones del territorio germano.