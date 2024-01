Este sábado 13 de enero de 2024 el defensor ecuatoriano, Piero Hincapié, volvió a la titularidad con el Bayer Leverkusen en su regreso a la Bundesliga. El ecuatoriano jugó los 90 minutos, y no solo fue clave en defensa sino que también fue muy importante en ataque.

Bayer Leverkusen se estaba llevando un empate que sabía a poco contra el Augsburg hasta que en los últimos minutos se fue con todo contra el rival y lo encerró en su cancha. En la última jugada del partido, Piero Hincapié subió al ataque y asistió a Alex Grimaldo, quien metió la pelota al área y al final Exequiel Palacios remató a gol.

Piero Hincapié no había venido con una importante regularidad en el Bayer Leverkusen, puesto que, tras comenzar la temporada lesionado perdió su lugar en el once, no obstante, ahora Xabi Alonso ha vuelto a confiar en él por las bajas en el equipo por la Copa África.

El ecuatoriano no completaba 90 minutos con el Bayer Leverkusen desde el 25 de noviembre contra el Werder Bremen. El defensor tricolor venía siendo suplente o teniendo pocos minutos desde el banquillo. Ahora el jugador de la Selección de Ecuador tiene una nueva oportunidad para recuperar su lugar en el equipo de Xabi Alonso.

Con esta victoria el Bayer Leverkusen se asegura seguir siendo líder en solitario de la Bundesliga y no depende de lo que haga el Bayern Múnich en sus respectivo partido. Xabi Alonso y sus dirigidos suman 45 puntos con un partido más que el gigante alemán.

Las estadísticas de Piero Hincapié con el Bayer Leverkusen en 2023/2024

Piero Hincapié venía siendo titular indiscutible con el Bayer Leverkusen, pero comenzar tarde la pretemporada le costó. En este año el ecuatoriano apenas ha sumado 18 partidos entre la Bundesliga, Copa de Alemania y la Europa League. En lo que va de temporada, el ecuatoriano ha dado una asistencia.

¿Hasta cuándo Piero Hincapié tiene contrato con el Bayer Leverkusen?

El ecuatoriano de 22 años es uno de los grandes defensores con proyección en Europa, por lo cual, ha interesado a varios equipos en los últimos meses, no obstante, en el Leverkusen lo ven como intransferible. El ex jugador de Independiente del Valle renovó su contrato hasta 2027.

¿Qué equipos de Europa se han interesado en el fichaje de Piero Hincapié?

En las últimas ventanas de transferencias se reveló que Piero Hincapié interesó a grandes como Liverpool, Napoli, Tottenham, Manchester United e incluso se habló de ya un contrato con el AC Milán, no obstante, todo esto ha quedado descartado. Tanto el Leverkusen como el ecuatoriano estarían centrados en cerrar el año para posteriormente analizar alguna oferta.