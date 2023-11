Bayer Leverkusen es la sensación de la Bundesliga. Los del oeste de Alemania siguen a paso firme en un certamen donde la figura de Xabi Alonso ha marcado de lleno a un equipo que ya reescribe la historia de la primera división teutona. El vasco, seguido más que de cerca por Real Madrid, iguala el mejor inicio de temporada en el certamen o mejor dicho, a un Bayern Múnich de Pep Guardiola donde justamente el ex Liverpool jugaba como pieza insustituible. El 4-0 a Unión Berlín les deja como líderes.

Leverkusen está de fiesta. Son 31 puntos de 33 posibles, 10 victorias con hasta 34 goles a favor y todo esto con una camada de jóvenes que con Alonso también liderando su zona en la UEFA Europa League. El vasco, seguido por Real Madrid desde hace años, iguala el mejor inicio de una temporada en las hasta 59 ediciones de la Bundesliga. Solo un Bayern de Múnich de Pep Guardiola había comenzado de tal manera un curso. En este equipo donde justamente Xabi era pivote, único que se compara a lo que se por estas fechas en el BayArena.

La temporada 2015-16 es el único precedente que se tiene en este sentido. Aquel Bayern de Guardiola marcaba un listón que parecía imposible y que ahora encuentra un rival de peso para posteridad. Leverkusen, donde solo un 2-2 en el Allianz Arena supone un encuentro donde los de Alonso no hayan vencido en esta Bundesliga, comandan un certamen donde los gigantes de Baviera y el grupo Red Bull parecen haber encontrado finalmente un rival de peso hasta el final de la campaña. Durante las últimas 11 ediciones el ganador ha sido el mismo.

Si tenemos en cuenta todas las competiciones, Bayer Leverkusen ostenta un balance de 16 victorias y un empate en noviembre. Un registro que confirma los análisis de un Real Madrid donde el vasco es el favorito para tomar el barco de Carlo Ancelotti si es que el italiano se marcha a Brasil a mediados del próximo año. ¿El contrato de Alonso en Alemania? Hasta el 30 de junio del 2026. Es el DT que convencer a cada pata del Santiago Bernabéu para el proyecto.

¿Por qué? No solo por su evolución en la élite. Alonso supone el perfil completo que busca Real Madrid en cada DT. Su buen entendimiento con los jóvenes (la edad media del Leverkusen es de 24,4 años), su pasado en el club, la capacidad de comunicación ante la prensa y el fútbol directo que profesa son los pilares de un DT que encanta en España a corto, mediano y largo plazo. Apenas tres meses de Bundesliga le han bastado para igualar a su maestro Pep.

La influencia de Guardiola en Xabi Alonso

“He tenido entrenadores que me han marcado y con los que he aprendido mucho como John Toshack, Raynald Denouei, Rafa Benítez, Mourinho o Guardiola. Vas aprendiendo mucho de ellos, de cómo lideran y de cómo son capaces de generar o transmitir una idea. Aprendes, pero tienes que ser tú mismo y formarte. Si quieres ser un copia y pega no vas a ser tan bueno como el original”, palabras del vasco a Bolavip en mayo del 2021. La influencia de Pep o The Special One, clave en su evolución.

Xabi Alonso, contra el fenómeno ‘Neverkusen’

El vasco lucha contra viento y marea en Alemania. No solo hablamos de Red Bull o Bayern Múnich, sino por encima de todo contra la maldición de un Leverkusen que pese a ser fundado en 1904, nunca ha levantado un título de Bundesliga. Se busca el primer trofeo de primera división en una entidad donde Xabi Alonso es el pilar a retener para los próximos años.