“Será el próximo entrenador del Manchester City”, es la frase que medios como The Telegraph atribuyen a Pep Guardiola y que devuelven el tiempo al pasado mes de mayo en la Premier League. Todo ocurrió en los pasillos de un Falmer Stadium donde los campeones el certamen se medían con uno de los clubes de moda en el Reino Unido. Fue ahí donde el director de los skyblues habría anunciado quien será su sucesor en el norte de Inglaterra.

Guardiola habría pronunciado dicha oración en la previa de un Brighton vs. City donde en pleno túnel de vestuarios y luego de ver pasar a Roberto De Zerbi, Pep habría señalado a los más cercanos que el italiano tiene todo para tomar su lugar en el Etihad. La frase vuelve a la vida gracias a un diario The Telegraph que no duda sobre las palabras del ex Barcelona o Bayern Múnich. Aquel duelo terminó con 1-1 gracias al tanto del paraguayo Julio Enciso.

Era la jornada 32 del torneo que acabarían ganando los Skyblues. Guardiola incluso habría visto a De Zerbi pasar frente a sus ojos antes de pronunciar una frase que ya deja conclusiones de peso en el Reino Unido. Brighton no olvidemos, acabó la temporada como sexto en la Premier League con 62 unidades en 38 fechas. De Zerbi metió a los Seagulls en su primer torneo internacional. Todo esto después de tomar a mediados de curso un equipo que Graham Potter dejaba para unirse a Chelsea. Pep se ha deshecho en elogios hacia su figura varias veces.

“Es uno de los DTs más influyentes de los últimos veinte años. No hay plantel que juegue como juega el suyo. Hablamos de algo único”, algunas de las frases que Guardiola ha dedicado al italiano. Lo ocurrido aquel 24 de mayo cobra aún mayor sentido cuando se aprecian los elogios hacia un entrenador que ha irrumpido con fuerza en todo el Reino Unido.

De Zerbi, nacido en Brescia un 6 de junio de 1979, asume a sus 44 años el mayor reto de su carrera. Una que comenzó en los banquillos allá por la temporada 2013/2014, donde el transalpino comandó al Darfo Boario de la cuarta división del Calcio. Foggia, Palermo, Benevento, Sassuolo, Shakhtar Donetsk y Brighton, el recorrido de una ecuación que Pep apunta al Etihad. Los Seagulls no olvidemos, le han firmado hasta el año 2026. Su revolución en Falmer Stadium se siente en cada juego.

Los números de Guardiola en Manchester City

Desde su arribo en verano del 2016, Pep ostenta un total de 426 partidos al frente de los Skyblues. Su 76% de efectividad en el Etihad se entiende desde un registro de: 308 victorias, 57 empates y 61 derrotas. 1040 goles a favor y 347, los datos finales. ¿Títulos? Un total de 15 donde se incluye una UEFA Champions League y hasta 5 Premier League.

¿Hasta cuándo tiene contrato Guardiola en Manchester City?

En este escenario hipotético donde De Zerbi toma las riendas del equipo de Pep, habría que esperar hasta la temporada 2025/2026. Guardiola firmó en 2022 su última renovación al frente de un proyecto donde la comodidad, el dinero de Emiratos y el legado conseguido invitan a seguir cosechando hitos por como mínimo otros 20 meses.