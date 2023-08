Este jueves 31 de agosto se llevará a cabo el último sorteo que la UEFA realizará con 32 equipos para una fase de grupos de la Champions League, dado que a partir de la temporada 2024/2025 el formato de competencia y la cantidad de participantes será totalmente modificado, otorgando, como primer medida, una mayor cantidad de partidos.

En lo que será la primera instancia, ya no serán 32 sino 36 competidores. Y no habrá ocho grupos con cuatro integrantes, sino cuatro zonas con nueve equipos en la que cada uno afrontará cuatro partidos de local y cuatro de visitante, pero con diferentes adversarios. Es decir, no serán duelos a ida y vuelta. Con unos se actuará como anfitrión y con otros como invitado.

Luego, se confeccionará una tabla general en la que los ocho primeros accederán a los Octavos de Final. Mientras que aquellos que se posicionen entre el noveno y vigésimo cuarto puesto se medirán en un repechaje, esta vez sí a choques ida y vuelta, para dirimir los otros ocho cupos para la primera instancia a eliminación directa.

Cabe aclarar que no será por orden de ubicación. Para ser más concretos, el noveno no necesariamente se enfrentará con el que termine en el escalón 24. Será mediante un nuevo sorteo que determine cómo se llevarán a cabo los cruces. Una vez culminada esta fase de repesca, la Champions League tendrá el mismo desarrollo tal como se la conoce hoy en día con una final en una sede determinada que, para este caso, será el Allianz Arena de Munich.

Otras diferencias con la Champions League actual

Entre las principales diferencias se destacan también que, para la edición 2024/2025, ya no habrá equipos que encuentren el consuelo de jugar la Europa League desde la UEFA Champions League. También se jugará los jueves, empezará a fines de agosto, a la primera fase la compondrá un total de 144 partidos a diferencia de los 96 que se desenvuelven actualmente y el campeón necesitará de 17 partidos en lugar de 13.