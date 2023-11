Se cumple una nueva jornada de la UEFA Champions League. En medio del boom por otra actuación de élite de Jude Bellingham, las cuentas pensando en la última fecha de la fase de grupos se hacen claras de cara a buscar los últimos cuatro equipos de octavos de final. El sorteo del 18 de diciembre, cada más cerca. ¿Qué necesita cada equipo para meterse en la siguiente fase?

Manchester City, Bayern, Real Madrid y Arsenal llegarán a dicha cita como punteros de su zona. RB Leipzig lo hará como segundo mientras varios clasificados todavía deben definir su situación. Real Sociedad, Inter, Atlético de Madrid, Lazio, Barcelona y Borussia Dortmund llegan a diciembre como equipos de octavos pero sin sitio fijo en los bombos que aparecerán por Nyon. Queda mucho en juego. Y varios gigantes en horas bajas.

Amberes, Estrella Roja, Young Boys, Celtic, Benfica, Salzburgo, Unión Berlín, Feyenoord y Sevilla ya se despiden. Apenas podrán luchar por una Europa League que supondrá su obsesión para la semana del 12/13 de diciembre. Así quedan las cuentas de quienes buscan evitar la segunda competencia de UEFA y miran únicamente la tabla pensando en los octavos de final de la Liga de Campeones. Cuatro plazas en juego en apenas 90 minutos. Pasar de fase, tasado en 70 millones de euros.

Empecemos con Manchester United. Los Red Devils tendrán que vencer al Bayern Múnich en la última fecha como local y esperar que no haya vencedores en el Copenhague vs. Galatasaray. Lens recibirá a Sevilla urgido de tres puntos y de que Arsenal derrote al PSV en los Países Bajos. En la zona C, Napoli precisa de un empate como local ante Braga para ser el escolta de Real Madrid. Se juega en el Diego Armando Maradona y con toda la ciudad buscando los octavos de final.

Hay que sacar la calculadora en el grupo F. La zona de la muerte llega con Dortmund clasificado y recibiendo a un PSG al que solo le vale vencer en Alemania para o depender de otros resultados. Newcastle vs. Milan esperan una mano amiga del Borussia para que un triunfo de cualquiera de ambos les permita llegar al sorteo de octavos. Por último aparece un Porto vs. Shakhtar en Do Dragao donde los lusos solo necesitan un punto. Arde Europa y sus cuentas pensando en el 2024.

La nueva Champions del 2024

La temporada 2024/2025 de la Champions traerá cambios de peso. Se termina la fase de grupos de la Liga de Campeones como la conocemos e iniciará un sistema de ligas a 8 encuentros que luego derivarán fases eliminatorias a partir de febrero. A partir de ahí saldrán 8 clasificados a octavos y un playoff del lugar 9 al 24 para definir el resto del certamen.

Los goleadores de la actual Champions

A falta de una fecha de la fase de grupos las cuentas con claras. Erling Haaland y Rasmus Hojlund comandan todo con 5 goles en ambas entidades de Manchester. Julián Álvarez, Jude Bellingham, Evanilson, Antoine Griezmann, Harry Kane, Lois Openda y Gabriel Jesús les siguen con 4.