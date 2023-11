Un penalti en el minuto 98 por una mano más que singular de Tino Livramento mantiene con vida al PSG. Todo esto en un grupo de la muerte por la UEFA Champions League que refleja el nulo margen de error que existe para meterse en octavos de la Orejona. Newcastle e Inglaterra estallan contra UEFA tras una decisión del colegiado Szymon Marciniak que evita un debacle sin precedentes en la era moderna del Parque de Los Príncipes. Múltiples críticas a Luis Enrique en Francia.

Era una jornada negra. Un gol de Alexander Isak, sumado al triunfo de Borussia Dortmund en San Siro ponía contra las cuerdas al PSG. Solo un extenso añadido en el Parque de Los Príncipes y una mano que divide al mundo ahora mismo hicieron que Kylian Mbappé pudiese salvar los muebles de una entidad lejos de sus mejores tiempos en Europa. Ex jugadores como Alan Shearer, Gary Lineker e incluso Stan Collymore estallan ante una decisión de Marciniak que puede cambiar todo: “VAR, muere por favor…Roza el robo. Es una vergüenza. No entiende para que nos molestamos”.

“Hazme el maldito favor, hombre. ¡Qué montón de mierda…!…¿Cómo diablos es eso un penalti para el PSG? Ridículo…El árbitro cedió a las presiones”, replican decenas de voces que por el Reino Unido apenas entienden lo visto en el Parque de Los Príncipes. Eddie Howe, entrenador del Newcastle, reconoció no decir lo que pensaba para evitar sanciones por parte de la UEFA. Titulares de atraco en Francia, locura, Tormento o matanza del VAR a las Hurracas por parte de los tabloides ingleses. Se apunta contra Szymon Marciniak.

Todo esto en medio de una fase de grupos que ha estado lejos de ser amable para PSG. Se vio anoche incluso a Nasser Al-Khelaifi desesperado. Mucha impotencia y a solo un pitido por mano de Livramento de rozar la eliminación en plena fase de grupos. Con el futuro de Mbappé en el aire, caer en la primera ronda de la Liga de Campeones hubiera puesto patas arriba un proyecto que con Luis Enrique al frente, tiene apenas 5 meses de vida. Última jornada de infarto. Diciembre puede salvar o cambiar muchas cabezas.

¿Qué queda? PSG visitará al Dortmund. 7 puntos para los galos, 10 para los alemanes y un Newcastle vs. AC Milan al otro lado del tablero. Los de Luis Enrique pueden quedar punteros de grupos en caso de victoria, pero no hacerlo es prácticamente despedirse de Europa. Evitar ser parte del bombo 2 del sorteo es el único objetivo para un barco que anoche estuvo cerca de llegar a un punto de no retorno. Atentos a un posible duelo con Manchester City, Barcelona, Real Madrid o Bayern Múnich en febrero. Solo les vale vencer para no depender de otros. Nunca han sido eliminados en esta fase. Jornada clave.

Luis Enrique defiende al PSG

“No he visto ninguna jugada. No me dedico a mirar el VAR. Me dedico a intentar mejorar al equipo. Con eso ya tengo bastante. Sin dudas hemos merecido el empate”, palabras del entrenador del PSG. Tras salvar medio pase a octavos hay paz. Solo ha conseguido victorias ante Milan y Dortmund como local en lo que vamos de Champions. Una final en el Signal Iduana Park.

¿Cuándo sortea UEFA los octavos de final?

Nyon hizo público todo semanas atrás. Todo se encuentra fijado para el lunes 18 de diciembre. 16 equipos clasificados se dividirán en dos bombos de 8 entre los primeros clasificados y los segundos de cada zona. Ya están dentro varios gigantes. Manchester City, RB Leipzig, Borussia Dortmund, Bayern Múnich y Atlético. Real Madrid, Barcelona, Real Sociedad, Lazio, e Inter también. Wembley 2024, un paso más cerca. ¿Se une PSG y Mbappé?