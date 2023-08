Cada vez falta menos para que la UEFA Champions League conozca a todos sus competidores de la fase de grupos de la edición 2023/2024, competición que culminará en el Estadio de Wembley el próximo primero de junio. Se sabrán con los partidos correspondientes a la instancia de Play-offs que se llevarán a cabo entre el martes y el miércoles de esta semana.

En el primer turno a desenvolverse el 29 de agosto, los cotejos de vuelta a disputarse son: Young Boys vs. Maccabi Haifa (0 a 0 en la ida), Galatasaray frente a Molde (3 a 2 en el primer choque a favor del elenco turco) y Panathinaikos contra Sporting Braga (el enfrentamiento de la semana pasada se lo llevaron los portugueses por un marcador de 2 a 1). En tanto que el 30 del mismo mes se verán las caras: AEK Atenas vs. ANT Werp (0 – 1), Copenhage vs. Raków (1 – 0) y PSV ante Rangers FC (2 – 2).

Equipos ya clasificados a la fase de grupos de la UEFA Champions League

Inglaterra: Manchester City, Arsenal, Manchester United y Newcastle. España: Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid, Real Sociedad y Sevilla. Alemania: Bayer Múnich, Borussia Dortmund, Leipzig y Union Berlin. Italia: Napoli, Lazio, Inter Milan y AC Milan. Portugal: Benfica y Porto. Francia: PSG y Lens. Países Bajos: Feyenoord. Austria: Salzburgo. Escocia: Celtic Glasgow. Serbia: Estrella Roja. Ucrania: Shakhtar Donetsk.

¿Cuándo es el sorteo para la conformación de los grupos de la Champions League 2023/2024?

El Sorteo de la conformación de los grupos para la UEFA Champions League 2023/2024 está estipulado para desarrollarse el jueves 31 de agosto a las 17:30 horas de Europa Central en el Foro Grimaldi de Mónaco. Es decir, después de todos los duelos de los Play-Offs, lo que permitirá saber el 100 por ciento de los nombres propios de los equipos en cada una de las zonas.

Fechas de los partidos de la fase de grupos y de la ronda de eliminación de la Champions League

Jornada 1: 19/20 de septiembre. Jornada 2: 3 y 4 de octubre de 2023. Jornada 3: 24 y 25 de octubre de 2023. Jornada 4: 7 y 8 de noviembre de 2023. Jornada 5: 28 y 29 de noviembre de 2023. Jornada 6: 12 y 13 de diciembre de 2023. Octavos de final: 13/14 y 20/21 de febrero los partidos de ida y 5/6 y 12/13 de marzo los de vuelta. Cuartos de final: 9/10 y 16/17 de abril. Semifinales: 30 de abril/1 de mayo y 7/8 de mayo. Final en el Estadio de Wembley: 1 de junio de 2024.