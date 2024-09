Kylian Mbappé volvió a marcar con un Real Madrid que empezó con puño de hierro en una Champions League donde Stuttgart estuvo cerca de darle un susto a los hombres de Carlo Ancelotti. La victoria por 3-1 deja un paso menos para clasificarse a la siguiente fase, así como a un delantero francés que se acerca a uno de los grandes récords de Lionel Messi en su paso por el fútbol europeo. ¿Cuántos goles le faltan al 9 del Santiago Bernabéu?

Hablamos concretamente de la marca de llegar a los 60 goles en la Champions League con el menor número de partidos posible. La marca corresponde a un Messi que con Barcelona lo hizo en apenas 80 jornadas de la Copa de Europa. Mbappé se acerca y suma con el de ayer un total de 49 en un total de 73 batallas oficiales. Hay distinta todavía, pero no olvidemos que esta edición del torneo europeo tiene más partidos en su primera fase y ante equipos de tanto mayor como menor revuelo.

Messi lo hizo con 26 años y 86 días. Hablamos de una diferencia de hasta 3 veranos con un Cristiano Ronaldo que alcanzó dichas sumas con algo más de 29 años. Mbappé, quien apenas se acerca a los 26 años, sueña con una marca que pasa por lo que pueda hacer ante Lille, Dortmund, Liverpool, AC Milan, Brest, Atalanta o Salzburgo. Kylian es el único que a corto lazo puede alcanzar a La Pulga, aunque si hablamos de promedios el mejor situado en este sentido no es otro que Erling Haaland. Reto por delante.

“Puedo hacer más. Cada partido me siento mejor y sé que marcaré más….Tenemos que pelear por ganar cualquier título…Es negativo decir que he venido solo para ganar la Champions. Cada partido intentamos ganar, hoy ganamos y veremos lo próximo”, reflexionaba Mbappé ayer sobre el único torneo de clubes que todavía no levanta. Kylian, finalista de la edición de la pandemia en Lisboa, suma su primer tanto europeo con un Real Madrid donde todavía se busca por buen juego y sensaciones.

Messi todavía tiene el récord de jugador más precoz en llegar a 60 goles en la Champions: IMAGO

El galo suma hasta la fecha números como 73 partidos, 48 goles y 2 hat-tricks. Es el noveno máximo goleador de la competición y el jugador más joven en marcar 10 tantos en la Champions League. Messi, todavía líder de una marca de 60 gritos sagrados que Mbappé buscará a corto plazo por la casa blanca del fútbol. Real Madrid se encomienda a su estrella en una campaña donde pueden alcanzarse los hasta 72 partidos oficiales. Reto aceptado.

Los números de Messi en la Champions

El crack de Inter Miami dejó Europa luego de cuatro títulos de la Copa de Europa y un total de 129 goles en partidos oficiales. Solo Cristiano Ronaldo y sus 140 gritos sagrados superan en registros individuales a un Messi que de momento sigue siendo dueño de una marca que Mbappé y Haaland buscarán destronar a lo largo de los próximos 12 meses.

Los próximos partidos de Real Madrid

La casa blanca buscará acortar distancias por LaLiga con Barcelona en la próxima semana y media. Cuatro puntos le separan de un conjunto culé líder con 15 de 15 posibles. Espanyol de Barcelona, Deportivo Alavés y Atlético de Madrid como visitante, los próximos retos en el equipo de Carlo Ancelotti.