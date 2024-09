Bienvenidos a una nueva campaña del fútbol europeo. La UEFA Champions League pone primera con un nuevo formato y diversos clubes mirando a la final de Múnich como gran objetivo. No todo son elogios y ya varios protagonistas han cuestionado con duras palabras las decisiones de ente de Alexander Ceferin alrededor de sumar partidos y meses de competencia al calendario.

La clave pasa por entender como tendremos una nueva Champions. Se viene una fase de liga con ocho partidos para cada participante. También el final de la fase de grupos como la conocíamos y duelos que llegarán en pleno mes de enero. Una locura en términos de planificación, que dará más dinero y que hace que clubes como Real Madrid puedan jugar asta 72 partidos en esta campaña. Los jugadores, también con voz, cuestionan si lo económico debe ser prioridad.

“A veces nadie pregunta a los jugadores qué piensan sobre sumar más partidos…Todo el mundo está cansado de eso. No somos tontos, lo entendemos. Entendemos que la gente quiere más partidos, pero lo razonable sería escucharan a todas las partes, incluidos los jugadores”, reflexiones de Alisson en Liverpool a horas del debut. Los reds, parte de la Premier League, pueden también llegar hasta los 65 partidos oficiales en 12 meses. Parece imposible mantener el nivel y ritmo de juego con un descanso promedio de 60 horas entre cada duelo.

Pero el brasileño no es ni mucho menos el único que ha levantado a voz contra UEFA y compañía. Dani Carvajal, figura y anotador de la última edición de una final de la Champions, también tuvo reflexiones alrededor del tema: “El fixture del año no tiene ningún tipo de sentido, me reitero en declaraciones que he hecho anteriormente. Es imposible que podamos mantener un nivel óptimo y el máximo rendimiento con tantos viajes, la Intercontinental, un Supermundial de Clubes que cuando acaba la temporada te aleja un mes de casa cruzando un continente y con fechas FIFA de por medio”.

Alisson, el último en cuestionar de dura manera la nueva Champions: IMAGO

¿Qué dicen los entrenadores? Pues son quienes más sufren y los que hacen malabares para conformar un once cada 72 o 96 horas. Voces como Pep Guardiola o Carlo Ancelotti ya se han manifestado alrededor del tema dejando en claro que las plagas de lesiones en sus plantillas no van de la mano con su forma de jugar y sí con un tiempo de recuperación cada vez más corto: “Ya veis cuántos cruzados ha habido en este principio de temporada. Te hacen viajar a Asia y América por cuestiones de ‘business’, te hacen jugar partidos durísimos contra rivales muy fuertes en campos en malas condiciones”.

Una plaga de partidos extra

No solo es que cada equipo tenga dos jornadas más en la primera fase del torneo. Quienes se encuentren tras 8 partidos entre el lugar 9 y 24 de la tabla general tendrán que disputar una fase previa antes de la llegada de los octavos de final. Para salir campeón de Europa en esta campaña se pueden jugar hasta 17 batallas oficiales. Antes eran solo 13 y en medio de todo lo que venga hay un total de cuatro parones de selecciones. ¿Es rentable?

¿Cuándo se juega la final de la Champions 2025?

Todo llegará el dia 31 de mayo del 2025 en una ciudad de Múnich que volverá a recibir la cita. Un estadio acostumbrado a este tipo de eventos y donde por última vez se dio uno de los grandes batacazos de la historia moderna del certamen. Bayern Múnich vs. Chelsea, la hasta aquí última gran fiesta de la Champions en la capital de Baviera.