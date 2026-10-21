Dónde ver EN VIVO Inter vs. Shakhtar Donetsk por la jornada 3 de la Champions League: TV y streaming online

Inter y Shakhtar Donetsk se enfrentan este miércoles 21 de octubre, en el Stadio Giuseppe Meazza, por la jornada 3 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Inter recibe a Shakhtar Donetsk este miércoles 21 de octubre desde las 16:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Champions League, se disputará en el Stadio Giuseppe Meazza.

Inter llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Shakhtar Donetsk tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

Inter viene de perder 3-4 como local ante Brujas. El equipo ocupa el puesto 31 con 0 puntos. Antes perdió 1-2 como visitante ante Real Madrid.

Shakhtar Donetsk ganó 3-1 como local ante AEK Athens en la fecha anterior. Shakhtar Donetsk está 14° en la tabla con 4 puntos. Antes empató 1-1 como visitante ante PSV.

El historial entre Inter y Shakhtar Donetsk

Inter y Shakhtar Donetsk se enfrentaron 7 veces en los últimos años: 3 triunfos de Inter y 4 empates.

Últimos 7 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 24/11/2021 Inter vs. Shakhtar Donetsk 2-0 UEFA Champions League 28/09/2021 Shakhtar Donetsk vs. Inter 0-0 UEFA Champions League 09/12/2020 Inter vs. Shakhtar Donetsk 0-0 UEFA Champions League 27/10/2020 Shakhtar Donetsk vs. Inter 0-0 UEFA Champions League 17/08/2020 Inter vs. Shakhtar Donetsk 5-0 UEFA Europa League 24/08/2005 Inter vs. Shakhtar Donetsk 1-1 UEFA Champions League 10/08/2005 Shakhtar Donetsk vs. Inter 0-2 UEFA Champions League

Publicidad

Horario del partido

Chile: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Publicidad

Todos los partidos de la jornada

Lille vs. Galatasaray — miércoles 21 de octubre, 13:45 hs

Como 1907 vs. Manchester United — miércoles 21 de octubre, 13:45 hs

Betis vs. Feyenoord — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

Sporting vs. LASK — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

Real Madrid vs. RB Leipzig — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

Bayern vs. Arsenal — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

Brujas vs. Lens — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

Aston Villa vs. Viking — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

En síntesis