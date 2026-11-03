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Alineaciones de Shakhtar Donetsk y Sporting por la Champions League: formaciones probables

Shakhtar Donetsk y Sporting se enfrentan este martes 3 de noviembre en el Estadio Stamford Bridge por la Champions League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Shakhtar Donetsk vs. Sporting, Champions League
Shakhtar Donetsk vs. Sporting, Champions League

Shakhtar Donetsk recibe a Sporting este martes 3 de noviembre desde las 14:45 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Estadio Stamford Bridge. Shakhtar Donetsk viene de caer 0-1 ante Inter y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos. Sporting viene de caer 2-3 ante LASK y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Shakhtar Donetsk y Sporting

Shakhtar Donetsk (4-1-4-1): Dmytro Riznyk, Vinícius Tobias, Valerii Bondar, Mykola Matvienko, Pedro Henrique, Alisson, Isaque, Oleh Ocheretko, Marlon Gomes, Gleiker Mendoza, Kauã Elias. DT: Arda Turan.

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Sporting (4-2-3-1): Rui Silva, Iván Fresneda, Gonçalo Inácio, Eduardo Quaresma, Maxi Araújo, João Pedro Simões, Issa Doumbia, Sergi Altimira, Geny Catamo, Luís Suárez, Flávio Gonçalves.

La previa de Shakhtar Donetsk y Sporting: todo lo que hay que saber

  • Día: martes 3 de noviembre
  • Hora: 14:45 (hora de Chile)
  • Estadio: Estadio Stamford Bridge
  • Historial: 2 cruces — Shakhtar Donetsk ganó 0, Sporting ganó 2 y empataron 0
  • Último antecedente: 04/11/2008: Sporting 1-0 Shakhtar Donetsk
  • Próximo partido de Shakhtar Donetsk: vs. Fenerbahce, miércoles 25 de noviembre
  • Próximo partido de Sporting: vs. Manchester United, miércoles 25 de noviembre
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