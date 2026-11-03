Alineaciones de Shakhtar Donetsk y Sporting por la Champions League: formaciones probables

Shakhtar Donetsk y Sporting se enfrentan este martes 3 de noviembre en el Estadio Stamford Bridge por la Champions League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Shakhtar Donetsk recibe a Sporting este martes 3 de noviembre desde las 14:45 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Estadio Stamford Bridge. Shakhtar Donetsk viene de caer 0-1 ante Inter y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos. Sporting viene de caer 2-3 ante LASK y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.

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