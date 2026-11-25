Shakhtar Donetsk recibe a Fenerbahce este miércoles 25 de noviembre desde las 17:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Champions League, se disputará en el Estadio Stamford Bridge. Shakhtar Donetsk viene de caer 0-1 ante Sporting y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Fenerbahce viene de ganarle 3-2 a Liverpool y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Shakhtar Donetsk y Fenerbahce
Shakhtar Donetsk (4-1-4-1): Dmytro Riznyk, Vinícius Tobias, Pedro Henrique, Yehor Nazaryna, Valerii Bondar, Mykola Matviienko, Alisson Santana, Oleh Ocheretko, Lassina Traoré, Marlon Gomes, Newerton. DT: Arda Turan.
Fenerbahce (4-2-3-1): Ederson, Nélson Semedo, Archie Brown, N'Golo Kanté, Milan Škriniar, Kojo Peprah Oppong, Oğuz Aydın, İsmail Yüksek, Vedat Muriqi, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu. DT: Emre Belözoğlu.
Suplentes de Shakhtar Donetsk: Irakli Azarovi, Bruninho, Gabriel Carvalho, Kiril Fesiun, Alaa Ghram, Oleksandr Karavaiev, Dmytro Kryskiv, Prosper Obah, Luca Meirelles, Marlon, Isaque, Viktor Tsukanov.
Suplentes de Fenerbahce: Yiğit Efe Demir, Bartuğ Elmaz, Mattéo Guendouzi, Mert Günok, İrfan Can Kahveci, Romelu Lukaku, Levent Mercan, Ognjen Mimović, Mert Müldür, Dorgeles Nene, Tarik Çetin.
Bajas y ausentes de Shakhtar Donetsk y Fenerbahce
Shakhtar Donetsk:
- Sin bajas por lesión o suspensión.
Fenerbahce:
- Amara Diouf (lesión muscular)
- Jayden Oosterwolde (lesión en el tendón de Aquiles)
- Nathan Aké (lesión isquiotibial; vuelve a principios de diciembre de 2026)
- Marco Asensio (lesión de rodilla; vuelve a principios de enero de 2027)
La previa de Shakhtar Donetsk y Fenerbahce: todo lo que hay que saber
- Día: miércoles 25 de noviembre
- Hora: 17:00 (hora de Chile)
- Estadio: Estadio Stamford Bridge
- Historial: 3 cruces — Shakhtar Donetsk ganó 1, Fenerbahce ganó 1 y empataron 1
- Último antecedente: 19/04/2022: Fenerbahce 1-0 Shakhtar Donetsk
- Próximo partido de Shakhtar Donetsk: vs. Slovan Bratislava, miércoles 9 de diciembre
- Próximo partido de Fenerbahce: vs. LASK, miércoles 9 de diciembre