Sabah FK vs. Dortmund: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la jornada 3 de la Champions League

Sabah FK recibe a Dortmund este martes 20 de octubre desde las 13:45 hora de Chile. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Champions League. El Dortmund llega golpeado tras caer como visitante y necesita reaccionar rápido para no complicarse en la fase de grupos. Sabah FK, en cambio, viene de dar una sorpresa y quiere confirmar que no fue casualidad.
Los dos equipos están con 3 puntos en dos partidos, así que el que gane se despega en la pelea por meterse entre los mejores del grupo. Para el Dortmund es la chance de borrar el mal trago de su última presentación.
La actualidad de ambos equipos
Sabah FK llega con el envión anímico de haber goleado 2-0 de local a Slavia Praga, un resultado que lo sacó de la desazón después de la paliza que sufrió ante Manchester United. Está 22° con apenas 3 puntos, pero mostró que puede hacerle daño a cualquiera cuando juega en casa.
El Dortmund, por su parte, no pudo con Bodo Glimt y cayó 1-0 como visitante, un traspié que lo dejó 18° en la tabla general. Antes había goleado por 3-2 a Villarreal, así que el equipo alterna entre buenos y malos partidos, y necesita ordenarse de visitante para no quedar relegado en la clasificación.
Horario del partido
- Chile: 13:45 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Disney+ Premium
- Argentina: Fox Sports, Disney+ Premium
- Perú: ESPN, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN, Disney+ Premium, inter
- México: TNT Sports, Max
- Estados Unidos: Paramount+, TUDN, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX, CBS Sports Golazo
- Centroamérica: ESPN, Disney+ Premium
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Fenerbahce vs. Slavia Praga — martes 20 de octubre, 13:45 hs
- Stuttgart vs. Atlético de Madrid — martes 20 de octubre, 16:00 hs
- Napoli vs. Bodo Glimt — martes 20 de octubre, 16:00 hs
- PSG vs. Barcelona — martes 20 de octubre, 16:00 hs
- Man City vs. AEK Athens — martes 20 de octubre, 16:00 hs
- Liverpool vs. Villarreal — martes 20 de octubre, 16:00 hs
- Porto vs. PSV — martes 20 de octubre, 16:00 hs
- Roma vs. Slovan Bratislava — martes 20 de octubre, 16:00 hs
- Lille vs. Galatasaray — miércoles 21 de octubre, 13:45 hs
- Como 1907 vs. Manchester United — miércoles 21 de octubre, 13:45 hs
- Betis vs. Feyenoord — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
- Sporting vs. LASK — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
- Real Madrid vs. RB Leipzig — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
- Inter vs. Shakhtar Donetsk — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
- Bayern vs. Arsenal — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
- Brujas vs. Lens — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
- Aston Villa vs. Viking — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
En síntesis
- Sabah FK y Dortmund se enfrentan este martes 20 de octubre por la jornada 3 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Sabah FK suma 3 puntos en el torneo.
- Dortmund suma 3 puntos en el torneo.