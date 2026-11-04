Dortmund vs. Betis: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la jornada 4 de la Champions League

Dortmund y Betis se enfrentan este miércoles 4 de noviembre, en el Signal Iduna Park, por la jornada 4 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Dortmund recibe a Betis este miércoles 4 de noviembre desde las 17:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Signal Iduna Park. Dortmund llega golpeado en la tabla pese a ser el equipo de Champions que todos ubican como candidato, y el Betis puede meterlo en más problemas si repite el nivel que viene mostrando en Europa.

Los alemanes necesitan ganar para no quedar relegados en la fase de liga, mientras que el Betis ya acumula puntos suficientes como para soñar con meterse entre los mejores del grupo único.

La actualidad de ambos equipos

El Dortmund no termina de encontrar el equilibrio: ganó afuera ante Sabah FK pero antes había caído con Bodo Glimt, y en Champions está 16° con apenas 6 puntos en tres fechas. La localía en el Signal Iduna Park puede ser el antídoto que necesita para enderezar el rumbo.

El Betis, en cambio, llega envalentonado. Viene de ganarle a Feyenoord y antes había remontado un partidazo ante Porto, así que suma tres victorias seguidas que lo tienen 7° con 9 unidades. Para un equipo español que no suele pisar fuerte en la competencia, el margen de maniobra lo tiene de su lado.

El historial entre Dortmund y Betis

Apenas hay un antecedente entre ambos y es viejo: en 2015 se vieron las caras y el Dortmund se impuso 2-0 en Alemania. No hay mucha historia reciente para sacar conclusiones, así que el presente de cada equipo pesa más que cualquier dato del pasado.

Último enfrentamiento

Fecha Partido Resultado Torneo 01/08/2015 Dortmund vs. Betis 2-0 Club Friendlies

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Horario del partido

Chile: 17:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Fenerbahce vs. Liverpool — miércoles 4 de noviembre, 14:45 hs

AEK Athens vs. Real Madrid — miércoles 4 de noviembre, 14:45 hs

Viking vs. Sabah FK — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

Slavia Praga vs. Arsenal — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

Lens vs. Como 1907 — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

RB Leipzig vs. Man City — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

PSV vs. Brujas — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

Porto vs. Napoli — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis