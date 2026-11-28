Los cibernautas albos apuntaron a uno de los titulares que mandó a la cancha Fernando Ortiz por su mal desempeño en el primer tiempo.

Este sábado Colo Colo juega su último partido de local en la Liga de Primera 2026, donde enfrenta a Deportes La Serena con un equipo alternativo, pues el entrenador Fernando Ortiz decidió guardarse algunos nombres.

Cabe recordar que el Cacique se proclamó campeón hace dos fechas y ahora tiene como objetivo ganar la Copa Chile, donde el miércoles visita a O’Higgins por la ida de las semifinales.

Por lo mismo, el técnico argentino sorprendió con un mix ante los Papayeros, oncena que no le funcionó en el primer tiempo y donde uno de los titulares se llevó una oleada de críticas en redes sociales.

Se trata del defensa uruguayo Javier Méndez, que ha sido de los que menos ha jugado en esta campaña, pese a que llegó como refuerzo desde Peñarol.

Pero su desempeño esta jornada ha dejado mucho que desear, incluso tuvo responsabilidad en la apertura de la cuenta de los granates a los 15 minutos, pues perdió el balón en la salida.

Esto ha llevado a que los cibernautas albos pierdan la paciencia y su apellido se haya transformado en tendencia en X (ex Twitter), con varios comentarios en su contra, haciendo alusión a su temperamento e incluso lo compararon con un defensa de la Selección de Inglaterra, que siempre se manda algún blooper.

Publicidad

“Méndez es nuestro Harry Maguire”; “Antijugador”; “Muy gracioso, pero no debe seguir en Colo Colo”; “Que se retire y sea el guardaespaldas del plantel”; “Sirve para los puros combos”; “Bueno para pelear y hacerse el choro, pero de fútbol poquito”, fueron parte de los comentarios.

Revisa algunos comentarios a continuación:

Publicidad