El presidente de Blanco y Negro dio a conocer lo que ha pasado con el King en los últimos días respecto a su renovación.

Este sábado Colo Colo enfrenta a Deportes La Serena en su último partido de local esta temporada, la que coronó hace dos fechas atrás con el título de la Liga de Primera 2026.

Y en la previa del compromiso en Macul, el presidente de Blanco y Negro Aníbal Mosa confirmó una gran noticia para los hinchas albos, respecto al futuro de Arturo Vidal.

El empresario de origen sirio, afirmó que ya tuvieron la primera reunión con el King para extender su contrato por todo el 2027.

“Ahora ya empezamos a conversar hace un par de días con Arturo, estamos llevando los pasos tal como lo teníamos diseñado. El tema de los tiempos también es importante, necesitábamos solucionar un par de cosas antes de llegar a Arturo, y tenemos que llegar a los otros compañeros de él también”, partió diciendo a los medios.

“Está todo bien, fue una reunión muy agradable y ya seguiremos conversando el día lunes”, adelantó el puertomontino.

Es casi un hecho la continuidad de Arturo Vidal

En la misma línea, Mosa remarcó que es casi segura la continuidad del King: “Sí, yo creo que sí, la sensación es que se va a quedar Arturo”.

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“Es un valuarte, es sino el jugador más importante del fútbol chileno, de los colocolinos, es importante no solamente por lo que pueda hacer de repente dentro de la cancha, que es un líder, la fiereza que tiene, pero también irradia otro tipo de cosas, al equipo le da una impronta importante y especialmente para Copa Libertadores, así que queremos que se quede”, completó el timonel albo.

Aníbal Mosa retomó los elogios para Arturo Vidal. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

En síntesis

Arturo Vidal y Aníbal Mosa iniciaron conversaciones para extender su contrato por todo 2027 .

y iniciaron conversaciones para extender su contrato por todo . Blanco y Negro retomará las negociaciones el lunes con el objetivo de asegurar su continuidad.

retomará las negociaciones el con el objetivo de asegurar su continuidad. Colo Colo enfrenta este sábado a Deportes La Serena en su último partido de local.