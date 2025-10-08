La selección chilena sub 20 se despidió del Mundial de la categoría que se realiza en nuestro país, cayendo derrotada inapelablemente con la selección de México 1-4 en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

Como era de esperar, el blanco de las críticas fue el entrenador Nicolás Córdova, el que ha mantenido una tensa relación con la prensa desde que comenzó el torneo, sin embargo, hay voces disidentes que apoyan al estratega.

BOLAVIP conversa con Camilo Pino, quién disputó el Mundial Juvenil de 1987 y reconoce estar triste por lo ocurrido en el puerto con La Roja, pero pide no cortar el trabajo realizado hasta ahora.

“Que siga el proceso con estos cabros y con Córdova, pero no para la adulta, dentro de todo no hay tantos jugadores, no tenemos goleadores, no tenemos creación, en lo físico corren, pero hay que correr bien”, afirma el ex Cobreloa.

El que fuera una gran promesa del fútbol chileno, confiesa que se puso muy triste con lo visto anoche, porque “siempre aspiré a que Chile clasificara a los octavos de final, pero no así como pasó, era primordial pasar la primera fase y ante México, nos dieron un baile, un primer tiempo que algo se jugó”.

Camilo Pino pide la continuidad de Nicolás Córdova.

Camilo Pino elige a los mejores de la selección chilena sub 20

“Me gustó el arquero (Mella) demostró tener muchas aptitudes, y el lateral derecho Suárez, porque cuando uno ve el fútbol de afuera mira otras cosas”, cerró.

La campaña de la selección chilena en el Mundial