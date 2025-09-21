Camilo Pino fue una de las grandes figuras de la Selección Chilena Sub-20 que finalizó en el cuarto lugar del Mundial que se realizará en nuestro país en 1987. El exmediocampista logró marcar cinco goles, ganando la bota de bronce del certamen.

El exjugador 38 años después habla de esta nueva Sub-20 que tendrá la chance de jugar la Copa del Mundo de la categoría en casa. En ese sentido, subraya que hay futbolistas sin continuidad a nivel clubes, pero sí tiene expectativa y deja sus buenos deseos.

“Los muchachos hay algunos que no están jugando en sus equipos, hay algunos que jugaron poco. La expectativa igual siempre va a existir. Espero que a Chile le vaya bien. No sé cómo se han preparado los otros países. Con el tiempo las expectativas siempre van a ir subiendo”, aseguró en conversación con BOLAVIP.

Además considera que la Sub-20 pese a todo muestra un buen juego: “El equipo indudablemente que juega bastante bien, pero aquí los resultados son los que valen. Es de esperar que a Chile le vaya bien, que a todos los muchachos les vaya bien.”.

También le entregó un sincero consejo a los jóvenes futbolistas: “Que se entreguen al máximo, es un consejo más que nada por el hecho de mojar la camiseta chilena y estar frente a un país. Ojalá se genere mucha expectativa como se formó en el año 87”.

Camilo Pino opina sobre la ausencia de Damián Pizarro

El exjugador deja clara su visión sobre la no nominación de Damián Pizarro, quien hace unos meses se restó de unos amistosos: “Si él jugador no quiere estar en una selección, mejor que no esté, si a las finales lo van a tener obligados. Jugadores que tienen 20 años se creen figuras, para mí deben estar con más humildad los cabros, porque están lejos creen que ya se ganaron todo, no es así.

“Bueno si al final las figuras, donde no hay una hay otra. Hay que buscarlas con pinzas. Espero que en Chile las tengamos(…) Sin lugar a dudas que van a demostrar los muchachos que tienen ganas de sacar esto adelante”, finalizó el bota de bronce del Sub-20 de 1987.