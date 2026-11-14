Como ya viene siendo costumbre, la final de la Copa de la Liga no será transmitida en televisión y sólo irá por streaming en HBO Max.

Tras varias postergaciones, finalmente Coquimbo Unido y O’Higgins se enfrentarán este sábado en la definición de la Copa de la Liga, el inédito torneo que se disputó por primera vez durante esta temporada en el fútbol chileno.

Ambos elencos buscarán quedarse con el título y asegurar un importante premio: el cupo de Chile 3 para la próxima edición de la Copa Libertadores.

Los Piratas llegaron a esta instancia tras eliminar a Unión La Calera en semifinales, mientras que el Capo de Provincia consiguió su clasificación luego de dejar en el camino a Ñublense. Así, ambos clubes tendrán la oportunidad de cerrar el certamen con una consagración y un boleto al certamen continental.

La final entre Coquimbo Unido y O’Higgins se disputará desde las 18:30 horas en el Estadio Santa Laura. El encuentro no tendrá transmisión por televisión y podrá verse exclusivamente a través de la plataforma de streaming HBO Max.

La final de la Copa de la Liga se jugará en el Estadio Santa Laura (Crédito: campeonatochileno.cl).

Cómo ver Coquimbo Unido vs. O’Higgins en HBO Max

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