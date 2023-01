Colo Colo tuvo una actuación en donde no pasó zozobras en ninguna de sus líneas en el amplio triunfo por 5-2 frente a Deportes Copiapó en el inicio del Campeonato Nacional 2023 y la búsqueda del bicampeonato para los albos.

Una de las grandes dudas previo al partido fue el puesto de lateral derecho, en donde Bruno Gutiérrez no anduvo nada de bien en la Supercopa y le valió que Jeyson Rojas le ganara el puesto de cara al compromiso de ayer.

Si bien la actuación de Rojas no fue descollante, a todas luces cumplió con su labor y no pasó mayores problemas con el ataque de Copiapó que prácticamente no existió en la tarde de ayer en el norte.

Jeyson, atrás, hizo un correcto partido ante Copiapó. | Foto: Agencia UNO

Aún así, Gustavo Quinteros sigue queriendo buscar reemplazo para ese puesto y el indicado es Matías Catalán, quien según revelaron en Deportes en Agricultura, tiene todas las ganas de venir a Chile.

“Hablé con Matías Catalán, pude conversar con él y está en Mar del Plata trabajando y me señaló que espera que a mediados de esta semana se resuelva todo. Él quiere venir a Colo Colo, pero es una situación que se tiene que resolver entre el Cacique y Talleres. ‘Ellos se ponen de acuerdo y yo viajo a Chile’”, le confidenció el jugador a Cristián Alvarado, periodista del espacio recientemente señalado.

Así las cosas, puede que Gustavo Quinteros tenga esta semana a su ansiado lateral derecho quien, en caso de llegar, lo haría en condición de titular relegando al banco tanto a Jeyson Rojas como a Bruno Gutiérrez.