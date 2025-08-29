Colo Colo se encuentra trabajando a toda máquina con miras al Superclásico de este domingo ante U. de Chile y también en la búsqueda de un nuevo DT. Son días más que movidos en Macul no solo por aquellos motivos, sino que también porque dos de sus figuras estarían viviendo sus últimos días en el el club.

Quien tendría las chances más claras de dejar Pedrero es el uruguayo Alan Saldivia, jugador que tiene gran chance de llegar al Vasco Da Gama e incluso, esta mañana no entrenó ni dijo presente en el arengazo precisamente por reuniones con su representante.

El otro es Lucas Cepeda, jugador que desde hace rato se habla de ofertas de varios clubes donde destaca el Atalanta y Bologna de la Serie A, pero que con el tiempo se fueron diluyendo.

Esta vez, el interés vendría también del “Viejo Continente” aunque no de Italia, sino que desde España, o al menos así lo dio a conocer el reportero albo de TNT Sports, Daniel Arrieta.

“A mí lo que me dicen es que puede llegar una oferta desde España. El anuncio de palabra lo realizó la agencia de representación del jugador”, adelantó el periodista en el programa Pelota Parada.

Lucas Cepeda ahora tendría pretendientes desde España y podría decir adiós en el Superclásico (Foto: Photosport).

“El 1 de septiembre cierra el libro de pases en España. Podría resolverse a contra tiempo. Ahora sí hay algo más formal que en otras ocasiones”, aseguró.

El monto por el que Colo Colo dejaría partir a Lucas Cepeda

Si bien Lucas Cepeda es la gran figura de Colo Colo e incluso fue el último en brillar con la Selección Chilena, los albos estarían dispuestos a aceptar una cifra que podría considerarse baja debido al nivel al que podría llegar el porteño.

“Me dicen que si presentan una oferta por cerca de cinco millones de dólares, lo dejan partir”, detalló Daniel Arrieta.

Eso sí, aclaró finalmente que la situación de Cepeda no es la misma que la de Saldivia, quien sí está a nada de dejar Macul: “A mí lo que me dicen es que Saldivia la oferta es formal. Mientras que a Cepeda solo es la palabra, por lo que se espera que juegue ante la U“.