Quinteros con la sensación de que el Campeonato "se desvirtuó": "Puede que el campeón no sea el mejor equipo"

Gustavo Quinteros volvió a los entrenamientos junto al plantel de Colo Colo. El argentino nacionalizado boliviano ya prepara el duelo contra Santiago Wanderers, el cual fue suspendido por la crisis sanitaria que afectó al cuadro albo por los contagios de Covid-19 y contactos estrechos.

Ante esta situación, el santafesino comentó en conferencia de prensa durante este viernes que el torneo se desvío de su camino natural con los acontecimientos que han vivido algunos clubes con relación a la pandemia, incluyendo al conjunto colocolino. "Es un campeonato que no es natural, se desvirtuó. Puede suceder que el campeón sea un equipo que tuvo suerte con enfrentarse a clubes con contactos estrechos y que no sea el mejor equipo. No solo en la parte alta, sino que en la parte baja también", explicó.

También, expresó que los duelos donde hubo equipos afectados, no se debieron jugar. "Puede haber un contagio como existe en el mundo, pero si te meten más de 100 o 20, es difícil competir en esa manera, es una opinión mía. No se deberían haber jugado esos partidos, porque hay ventaja deportiva en la parte alta o baja. Si te pones a analizar, que el campeonato quedara emocionante y no hubiera ventaja deportiva para nadie", cerró.

Colo Colo recibe este sábado 7 de noviembre a las 18:00 horas a los porteños en el Estadio Monumental.