El nombre de Claudio Baeza vuelve a tomar fuerza en el mercado de pases y esta vez no solo en Chile. Según información del periodista ‘Roocardenas’, replicada por el reportero argentino Tomás Leone, el mediocampista nacional apareció en la carpeta de Belgrano de Córdoba, elenco que ve con buenos ojos su llegada para reforzar el mediocampo del equipo que dirige Ricardo Zielinski.

Si bien en el “Pirata” tienen como primera opción a Milton Celiz, de Deportivo Riestra, el interés por Baeza es real y surge como alternativa directa en caso de que la negociación por el atacante argentino no prospere. El volante chileno es del gusto del entrenador, lo que lo posiciona como un nombre a seguir en el mercado cordobés.

La situación, sin embargo, agrega una nueva arista en la disputa por el jugador, ya que en Chile tanto Colo Colo como Universidad Católica también habrían mostrado interés en concretar su regreso al fútbol nacional. Ambos clubes necesitan reforzar la mitad de la cancha y ven al ‘Serrucho’ como una pieza de experiencia y conocimiento del medio.

Desde Argentina informan que Claudio Baeza interesa en Belgrano de Córdoba y podrían hacerle competencia a Colo Colo y la UC en el mercado.

Lo de los ‘Cruzados’ surgió según información de José Tomás Fernández, quien aseguró que el formado en Macul podría ser opción en San Carlos ante la inminente partida de Agustín Farías. Eso sí, remarcó que no han existido acercamientos entre las partes.

¿Qué será del futuro de Claudio Baeza?

Por su parte, el cuerpo técnico de Vélez Sarsfield —equipo donde actualmente milita el volante— ya manifestó su intención de que se quede, especialmente ante una posible salida de Agustín Bouzat. La decisión final, sin embargo, dependerá del jugador y de las condiciones que pueda ofrecer cada club para asegurar su continuidad o salida.

El ex Colo Colo es un futbolista consolidado y tuvo grandes temporadas como referente del Toluca. Su nombre genera atención cada vez que aparece en el mercado. Su versatilidad, regularidad y liderazgo lo transforman en un mediocampista cotizado, por lo que su futuro podría resolverse en medio de una fuerte puja entre tres clubes importantes.

Por ahora, el panorama está abierto y se espera que durante las próximas semanas se clarifique el destino del formado en Macul. Belgrano ya se asoma como un competidor serio, mientras que desde Pedrero y la UC siguen atentos a cualquier movimiento que permita acercarlo al fútbol chileno.

DATOS CLAVE

Claudio Baeza es opción para reforzar el mediocampo de Belgrano de Córdoba en Argentina.

El interés de Belgrano surge como alternativa si falla la negociación por Milton Celiz de Riestra.