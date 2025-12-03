La expectación por la gran final del Campeonato Nacional Femenino comienza a subir, especialmente después de que la Selección Chilena femenina cerrara la fecha FIFA con un triunfo ante Paraguay.

Ahora todas las miradas se trasladan al duelo decisivo entre Colo Colo y Universidad de Chile, que definirá a la monarca del fútbol femenino este sábado en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Colo Colo llega a la instancia decisiva con una campaña impecable: ganó todos sus partidos tanto en la fase regular como en los playoffs, y buscará alcanzar un inédito tetracampeonato de torneos anuales, además de sumar su estrella número 17 en Primera División. Al frente estará la U, decidida a romper la supremacía alba.

¿Qué canal transmitirá 100% gratis la final femenina entre Colo Colo y Universidad de Chile?

Para quienes no puedan asistir al recinto floridano, la ANFP confirmó una noticia esperada por miles de hinchas: el partido será transmitido en TV abierta por Chilevisión.

Albas y Azules se miden en la gran final del fútbol femenino (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

Además, a través de sus redes sociales, el ente rector del fútbol chileno celebró la incorporación del canal a la cobertura de la final, señalando: “¡Bienvenido Chilevisión Deportes a la fiesta mayor del Fútbol Femenino Chileno!”.

¿Cuándo se juega la final del campeonato nacional entre Colo Colo y U. de Chile?

La final está programada para este sábado 6 de diciembre a las 18:30 horas y contará con la presencia de ambas hinchadas en el estadio. Las entradas para la zona de Colo Colo ya se encuentran agotadas en Puntoticket, lo que anticipa un marco de público considerable para el partido más importante del año.

DATOS CLAVE

La final del Campeonato Nacional Femenino la disputan Colo Colo y Universidad de Chile.

El partido por el título se jugará este sábado 6 de diciembre a las 18:30 horas.