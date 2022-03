El DT del Cacique le entregó toda la confianza al futbolista que no venía con buenas actuaciones en el Campeonato Nacional 2022. La convicción trajo buenos resultados, ya que el seleccionado peruano respondió con dos goles ante Universidad de Chile en el superclásico 191.

Gabriel Costa era uno de los jugadores de Colo Colo que llegó cuestionado por la opinión pública previo al superclásico ante Universidad de Chile en el estadio Monumental. Pese a que no venía en un buen momento futbolístico, Gustavo Quinteros decidió darle toda la confianza y confió en su potencial, por lo que decidió darle la titularidad por la fecha 5 en uno de los partidos más importantes de la temporada. El futbolista le respondió con dos goles en el triunfo 4-1 del elenco albo.

El estratega se refirió a cómo trabajó desde el discurso: "Al principio de la semana hablé con todos en general que los entrenamientos son fundamentales para poder corregir, para poder mejorar y volver cada uno a su nivel. Aprovechar los entrenamientos al 100 por 100, trabajar al 100 por 100 para mejorar aspectos individuales, lo hicieron muy bien en la semana Hablé invidivualmente con Costa, pero muy poco", dijo.

Quinteros reveló algunas de las cosas que habló con el 8 albo: "Le dije un par de situaciones fundamentales. Cuando hay un jugador que no está en su mejor momento y a lo mejor un poquito falto de confianza, le di todo mi apoyo, mi respaldo. Le dije que iba a seguir jugando que vuelva a jugar y que no deje de intentar nunca por más que las cosas no salgan".

El santafesino puso toda la confianza para el futuro: "Estoy contento porque él pudo revertir esa situación y no tengo dudas de que va a ser importante para nosotros toda la temporada".

De esta manera, Gabriel Costa asoma como estelar para los próximos encuentros del Cacique, primero con Antofagasta el próximo lunes a las 14 de marzo a las 18:00 en el estadio Zorros del Desierto y luego ante Palestino el domingo 20 a las 18:00 en el Municipal de La Cisterna.