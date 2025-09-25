La salida de Gabriel Costa de Colo Colo estuvo lejos de las polémicas. El jugador, uruguayo nacionalizado peruano, tenía un acuerdo total para continuar en el cuadro de Macul, pero en un abrir y cerrar de ojos esto cambió y finalmente decidió regresar a Perú.

Fue entonces anunciado por Alianza Lima —club donde disputó 41 compromisos— para luego ser sorpresivamente fichado por Universitario, donde se mantiene hasta hoy. Sin embargo, el futbolista que vistió la camiseta del Cacique durante cuatro años no lo está pasando bien en su actual equipo.

La dirigencia de Los Cremas estaría evaluando reforzar el plantel de cara al próximo año, por lo que también se analizan las posibles salidas.

Gabriel Costa podría quedar sin equipo en Perú | FOTO: Archivo

Gabriel Costa está cada vez más cerca de no continuar en Universitario

En este escenario, el nombre de Costa comienza a aparecer entre los que podrían no continuar, generando incertidumbre tanto en los hinchas como en el propio atacante.

“No quiero anticiparme ni mandarme a la piscina con todo el panorama, pero me han dicho que los que no van a seguir para el próximo año definitivamente es Diego Churín, Gabriel Costa y Sebastián Britos”, manifestó la periodista Romina Vega en el programa Cancherazos.

Cabe mencionar que el jugador de 35 años ha ido perdiendo protagonismo en el último tiempo en la U, debido a algunas lesiones y decisiones del DT Jorge Fossati, lo que ha complicado su situación dentro del club.