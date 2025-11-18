El año calendario está llegando a su fin y, junto a su término, se empiezan a resolver las distintas situaciones de los jugadores en sus respectivos equipos. Muchos siguen, mientras otros deben buscar nuevos rumbos.

Esa pareciera ser la situación de Gabriel Costa, ex jugador del Cacique quien se encuentra en Universitario de Perú y, si bien mantiene contrato vigente con la U peruana, todo indica que saldrá de la institución.

Costa dejaría a la U de Perú. | Foto: Photosport

Así lo dio a conocer el diario El Líbero de Perú, donde apuntan a que Gabriel Costa saldrá de Universitario y deberá buscar un nuevo club para defender en su carrera donde ya ha pasado por equipos como Sporting Cristal y Alianza Lima.

Cabe recordar que, en el Mercado de Fichajes del año pasado, vincularon a Gabriel Costa con un regreso a Chile por la buena impresión que le dejó el país tanto a él como a su familia que se sintieron muy cómodos viviendo en Santiago.

¿Vuelve a Chile? Si bien de momento no ha habido rumores de ningún equipo chileno por Gabriel Costa, siempre está la opción de que el uruguayo-peruano quiere retornar a un país donde tuvo más buenas que malas en su paso por Colo Colo.

