La venta de Pablo Solari de Colo Colo a River Plate entró entre las mejores que se han hecho a lo largo de la historia del club. Instancia en la cual el delantero argentino disfruta de un buen presente en el elenco millonario, donde ya comienza a ganarse un puesto en el once inicial de Marcelo Gallardo.

Gustavo Quinteros ha estado siguiendo de cerca el presente del Pibe, quien se gana los primeros elogios de la fanaticada trasandina de River Plate y en la cual confesó que ha intercambiado algunos mensajes con el futbolista una vez se concretó la salida de Colo Colo.

“Después del primer partido que jugó, intercambiamos seis mensajes con Pablo. No tengo dudas que va a seguir creciendo mucho. Estuvo parado un partido por enfermedad, pero tiene muchas condiciones”.

El entrenador saca pecho al respecto de esta venta en la cual recordó el interés que tenía el América de México, señalando que fue un acierto no venderlo en ese momento. “Él está feliz, muy contento, no tengo dudas... me lo dijo, pero no tengo dudas que piensa él y toda la familia que fue un acierto que no lo dejáramos partir a México”.

Pablo Solari enfrentando a Independiente con River Plate. (Foto: Getty Images)

Finalmente, apuntó a que es un sueño que está cumpliendo con el deseo de su familia. “Está en un club donde toda su familia y él soñaron con estar, está mucho más feliz que si se hubiese ido antes a otro club”.

Pablo Solari viene de ser una de las buenas figuras en la victoria agónica de River Plate como visitante en el clásico frente a Independiente de Avellaneda. Este fin de semana se medirán como locales contra Newells Old Boys.