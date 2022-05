Colo Colo quiere dar vuelta la página rápidamente luego de consumar una nueva eliminación en la Copa Libertadores. Los albos se comienzan a preparar para su compromiso frente a Ñublense, en un partido que está marcado por la disputa que tienen ambos en la cima del Campeonato Nacional.

No obstante, el exfutbolista Leonardo Véliz conversó de forma exclusiva con Paulo Flores y RedGol donde hizo añicos a Colo Colo por quedar fuera nuevamente de la competencia más importante a nivel sudamericano y donde apuntó en contra de los zagueros defensivos que se endiosan para el fútbol chileno solamente.

“Nos alcanza para la Sudamericana nomás. Endiosamos a jugadores como Falcón, pero juegan en nuestro campeonato. A nivel internacional, con equipos grandes, pasando a una segunda fase canta otro gallo. Ahí vienen las decepciones”, comenzaba opinando al respecto el exfutbolista.

No fue todo, debido a que también agregó que “¿Cómo es la cosa? Por qué no somos más críticos y realistas. Se demuestra que no estaba para eso. La defensa fue débil. Aunque me digan que estaba lesionado Amor, que Falcón no sé qué, mostraron su lentitud ante River Plate y ante Fortaleza ante jugadores rápidos”.

Colo Colo quedó eliminado de la Copa Libertadores a manos de Fortaleza. (Foto: Agencia Uno)

Además, en esta misma línea, el exfutbolista contempló que “Fracaso, es un fracaso. No tenemos memoria. Me acuerdo de todas las declaraciones previas a la Copa Libertadores, que se hacía un campeonato para pasar a la segunda fase y periodistas diciendo que era para pensar en el título”.

Finalmente, el Pollo Véliz sentenció su opinión al respecto señalando que “Quizás hoy (ayer) pudo haber empatado cuando mucho, pero ni eso. Colo Colo no está para este nivel. El único jugador desequilibrante desde que llegó, con altibajos, sigue siendo Solari. Se alimenta con la calidad que tiene Lucero, que si le dan pelotas es peligroso”.

“Pero Colo Colo es un equipo cojo. Por izquierda nada que hacer, Costa en declive, dieron espacios y le pateamos de distancia, pero los llenamos de centro. Me decepcionó Colo Colo”, cerró su idea futbolística por lo acontecido durante el pasado miércoles en el Estadio Monumental.