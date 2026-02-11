En la previa de la Noche Alba Solidaria, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, rompió el silencio en el Estadio Monumental para actualizar el estado del mercado de pases de Colo Colo.

Aunque la hinchada y el Club Social exigen nombres de jerarquía, el timonel albo optó por la cautela, priorizando la precisión por sobre la urgencia.

Tras una reunión con el director deportivo, Daniel Morón, Mosa fue enfático en que el club no realizará contrataciones “por cumplir” y fue el tenor absoluto de sus declaraciones este miércoles en el Estadio Monumental.

La principal traba radica en que el próximo refuerzo utilizaría un cupo de extranjero, lo que obliga a la dirigencia a buscar un perfil que sea un salto de calidad garantizado respecto a lo que ya tiene el técnico Fernando Ortiz.

“Sabemos que estamos contra el reloj, pero si no es mejor que lo que tenemos, estamos preparados para quedarnos con lo que hay”, afirmó Mosa, dejando abierta la posibilidad de cerrar el plantel si no encuentran la pieza ideal.

El “Portazo” a Víctor Dávila

Uno de los nombres que más ilusionaba a la fanaticada era el del seleccionado nacional Víctor Dávila. Sin embargo, Mosa fue categórico al bajar las expectativas sobre el actual delantero del América de México, calificando la operación como “muy complicada” debido a las condiciones económicas y la postura del club azteca. Con esto, la opción de ver a Dávila en Macul este 2026 queda virtualmente descartada.

“Lo de Dávila es muy complicado. Nosotros hicimos varias veces la consulta de Dávila y es complicadísimo”, indicó el timonel.

Tensión con el Club Social y Deportivo

Mosa también respondió a las exigencias de Edison Marchant, representante del CSyD, quien ha presionado públicamente por refuerzos de élite. El presidente reconoció que buscan darle “categoría al plantel”, pero advirtió que muchos de esos jugadores se escapan al presupuesto actual o simplemente ya no están disponibles en el mercado internacional.