Carlos Caszely, voz autorizada para hablar del presente de Colo Colo, se refirió a la situación que vive el técnico Fernando Ortiz en la banca del Cacique. El argentino se jugará su continuidad este domingo, si es que los albos logran conseguir una clasificación a copas internacionales para 2026, aunque en la última fecha, la tarea parece imposible.

Pese a los irregulares resultados de los albos bajo la conducción del ‘Tano’, Caszely valoró que el entrenador argentino le haya dado importancia a la cantera de Colo Colo, sin embargo el ‘Rey del metro cuadrado’ no escondió sus críticas al DT.

Caszely valoró que Ortiz le de oportunidades a la cantera de Colo Colo (Photosport).

“Siempre va a ser bueno que un técnico se preocupe de las cadetes; después vamos a ver si los pone o no”, comenzó diciendo el “Rey del metro cuadrado”, dijo Caszely en conversación con los medios durante la final de la Sub-18.

“En el partido anterior a Cobresal había un chico que jugó muy bien (Leandro Hernández); sin embargo, en el partido final con Cobresal lo sacó y puso de nuevo a Aquino. Entonces, hay que ver hasta qué punto es verdad lo que se hace y lo que se dice”, agregó el ‘Chino’.

Caszely elogió el papel de los juveniles en Colo Colo y recordó otras etapas oscuras del club: “En 1968 Colo Colo estaba casi en la quiebra y subieron cuatro o cinco jugadores, y salimos campeones. En los 70 pasó lo mismo, y en la quiebra también ocurrió: jugó con muchos juveniles y salió campeón. El que lleva seis o siete años en Colo Colo sabe lo que es vestir la camiseta del “Popular” y entregarse al máximo”, cerró.

