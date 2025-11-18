Colo Colo ha tenido una temporada 2025 del centenario para el olvido, en donde quedó eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores de América y de la Copa Chile, además de perder la Supercopa ante Universidad de Chile y quedar muy relegado en la Liga de Primera 2025.

A principio de temporada, se tenía una exacerbada fe en Salomón Rodríguez, jugador que llegó proveniente de Godoy Cruz con el cartel de figura, pero que finalmente no pasó nada y ha sido una verdadera decepción tanto para los hinchas como para la dirigencia.

Salomón Rodríguez no estuvo a la altura en Colo Colo. | Foto: Photosport

Uno que sin decir muchas palabras dijo absolutamente todo fue Carlos Caszely, quien fue consultado por el rendimiento del uruguayo en D Sports: “No tengo comentario. ¿Qué comentario voy a hacer?”, dijo con un tono irónico por el rendimiento del charrúa.

¿Responsables? Carlos Caszely tiene la película muy clara: “No tengo la menor idea, lo único que sé es que Colo Colo tiene una cosa que se llama ‘scouting’ y ellos se equivocaron y supongo que tendrán que salir, pero tampoco sé quiénes son”, afirmó.

Lo cierto es que Salomón Rodríguez ha tenido un pésimo año en Colo Colo, situación que lo tiene en la lista de ‘transferibles’ del Cacique de cara a la próxima temporada donde seguramente saldrá del Estadio Monumental.

En síntesis

La temporada 2025 de Colo Colo fue mala, eliminado de Copa Libertadores y Copa Chile.

Carlos Caszely evitó comentar el rendimiento de Salomón Rodríguez en D Sports.