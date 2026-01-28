Una importante noticia se ha dado a conocer en Colo Colo en las últimas horas y todo esto tras lo que es la inminente salida del volante Esteban Pavez, quien tendría todo listo para partir al Alianza Lima de Perú en este mercado.

Sobre esto, en las últimas horas el histórico ‘Albo’, Claudio Borghi ocupó su espacio en el programa ‘F90’ de ESPN, en el que se refirió a la partida que es casi un hecho del capitán del ‘Cacique’ y la que le recuerda a la salida de otro histórico.

“El tiempo va a sanar las heridas que tiene hoy Pavez, si bien no viene de la sub 10, viene de un poquito más arriba, es un jugador del club, me hace acordar mucho a David Henríquez, porque su salida si bien no fue por la hinchada, si fue por lo dirigencial”, parte señalando Borghi.

Siguiendo en aquello, el ‘Bichi’, indica para Esteban Pavez debe haber sido un duro golpe para la salida del jugador tras lo que han sido sus diveras polémicas que ha vivido en Colo Colo en el último año.

Pavez dejará Colo Colo y partirá a Perú | Foto: Photosport

“Cuando el capitán se pone a defender a algunos temas que tienen que ver con el bienestar del plantel, empieza a tener problemas, por eso lo aconsejable siempre, es no pelearse solo y lo veo en Pavez este momento que tiene que decidir la salida de un club que quiere mucho”, declara.

Concluyendo, Borghi indica que sin duda el punto clave para el quiebre de Esteban Pavez con Colo Colo fueron los dichos en el que consideró como institución más importante de país a Universidad Católica, lo que sin duda le pasó la cuenta y que hoy, lo termina dejando fuera del conjunto ‘Popular’.

“Lo que rebasó el vaso fue aquella nota del club más importante, ojalá le vaya muy bien. A mí me da pena que los jugadores se vayan de los clubes de mala forma, porque tú puedes jugar bien, mal o regular y después te catalogan. Pavez en todo sentido trato de ser aporte, me gustaba su capitanía, porque en momentos malos, puso la cara. Me da pena que se tenga que ir por situaciones que no tienen que ver con el juego, porque por lo que pasó en las tribunas, se empezó a ver todo malo”, cerró.

