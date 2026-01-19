Colo Colo en la presente temporada ha contado con más salidas que refuerzos, algo que comienza a preocupar al pueblo albo. Por esta razón es que el ex técnico de los Albos, Claudio Borghi, se mostró preocupado por la facilidad con la que se van jugadores.

“Colo Colo está dejando partir a jugadores que dicen me quiero ir y se van nomás“, declaró el Bichi en conversación con Redgol. Haciendo un claro llamado a la dirigencia de Blanco y Negro.

Esta temporada el Cacique ha sufrido las salidas de Emiliano Amor, Vicente Pizarro, Mauricio Isla, Óscar Opazo, Sebastián Vegas, Alexander Oroz y Alan Saldivia. Nombres que a excepción de Oroz y Opazo, todos eran titulares.

Uno que preocupa actualmente es Lucas Cepeda, quien después de tener varias salidas frustradas, lo tildan de taimado dentro del equipo. Por lo que su rendimiento dentro de la cancha se está viendo perjudicado por su malestar emocional.

“No sé si alcanza para irte, pero bueno si está la opción tómala“, advirtió Borghi a Cepeda, siendo tajante sobre una eventual salida. Esto ya que la salida del delantero puede convertirse en una realidad.

Lucas Cepeda está frustrado en Colo Colo

En la pasada temporada muchos medios y periodistas dieron por hecho el traspaso del formado en Santiago Wanderers a River Plate. Transferencia que finalmente no se dio y Lucas siguió siendo parte del Cacique.

¿Cuáles fueron los números de Cepeda en 2025?

En la temporada pasada, Lucas jugó 38 encuentros entre la Liga de Primera, Copa Chile, Supercopa y Copa Libertadores. En estos partidos el viñamarino logró anotar 7 goles y entregar 4 asistencias.

En síntesis