De estar en la órbita de la U a Racing Club: el nuevo destino de un chileno en Argentina

El jugador, que en su momento estuvo en el radar de la U y fue considerado en el proceso de La Roja, seguirá su carrera en uno de los grandes del fútbol argentino.

Los futbolistas chilenos siguen moviéndose en el mercado de fichajes invernal en Sudamérica, en una temporada donde varios nombres buscan nuevos desafíos y cambios de aire en sus carreras.

Uno de ellos es Ulises Ortegoza. El mediocampista argentino nacionalizado chileno logró llamar la atención durante las últimas temporadas gracias a sus actuaciones en Talleres de Córdoba, donde se consolidó como una pieza importante en el mediocampo y despertó interés tanto dentro como fuera de Argentina.

Incluso, el volante de 29 años alcanzó a ser nominado de emergencia frente a Brasil y Colombia por de Ricardo Gareca durante su paso al mando de La Roja y también fue vinculado en su momento como posible refuerzo de Universidad de Chile, aunque aquella operación nunca terminó concretándose.

Ulises Ortegoza disputó un partido con la Selección Chilena | FOTO: Photosport

Ulises Ortegoza parte a Racing Club

Ahora, el futuro del oriundo de San Nicolás de los Arroyos quedó completamente definido. El periodista Germán García Grova reveló que Ortegoza será anunciado como nuevo refuerzo de Racing Club para afrontar la segunda parte de la temporada.

“Talleres se desprende del mediocentro de manera definitiva. Firma por tres años y medio”, señaló el especialista en mercado de fichajes a través de su cuenta de X.

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Tras su paso por Gimnasia y Esgrima de Mendoza, Ortegoza llegó a Talleres en 2024 y disputó 148 partidos con la camiseta albiazul, con la cual anotó 4 goles y aportó con 6 asistencias.

En ese escenario, La Academia se queda con un jugador que ya suma experiencia en el fútbol argentino y que busca consolidarse definitivamente en un club grande del continente.

En resumen…

Ulises Ortegoza continuará su carrera en Racing Club, luego de un sólido paso por Talleres de Córdoba.

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El mediocampista chileno-argentino, que llegó a ser considerado por Ricardo Gareca en La Roja y que también apareció en la órbita de Universidad de Chile en el pasado, fue confirmado como nuevo refuerzo del elenco de Avellaneda.