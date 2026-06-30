Video: Así juega Gonzalo Reyna, el primer refuerzo de Universidad de Chile de cara al segundo semestre

En Argentina dan por hecho que la U ya tiene cerrada la llegada de Gonzalo Reyna, jugador de Racing que se encuentra a préstamo en Boston River.

Universidad de Chile ya se empieza a mover en el mercado de fichajes de cara al segundo semestre, con la necesidad de reforzar el plantel pensando en lo que viene en la temporada.

En ese escenario, la dirigencia azul ha ido avanzando en la búsqueda de alternativas en ataque, apuntando a jugadores jóvenes que puedan aportar velocidad, desborde y variantes en ofensiva.

Y en las últimas horas apareció un nombre que tomó fuerza: el de Gonzalo Reyna, quien según el periodista César Luis Merlo sería el primer refuerzo de la U para la segunda parte del año.

Gonzalo Reyna, el sorpresivo fichaje de la U

Pero, ¿quién es? El extremo argentino nació en Villa María, se formó en las inferiores de Racing Club y debutó en el primer equipo de la Academia en 2025 bajo la conducción de Gustavo Costas.

Sin demasiado espacio en Avellaneda, fue cedido a préstamo a Boston River, donde ha sumado minutos y experiencia durante la temporada 2026.

La Academia fijó una cláusula de rescisión cercana a los 22 millones de euros | FOTO: Instagram

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Reyna se caracteriza por su capacidad de encarar, el uno contra uno constante y una buena pierna zurda, siendo un perfil más de desborde que de definición.

Así, el atacante se suma como una apuesta de proyección en un plantel que busca renovar energías y elevar su nivel competitivo en la segunda parte del año.

Algunas jugadas de Gonzalo Reyna: