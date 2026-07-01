Los hinchas de Racing Club no se explican la partida de Gonzalo Reyna a la Universidad de Chile.

En la Universidad de Chile se ha dado a conocer una importante noticia en las últimas horas pensando en lo que es el segundo semestre, en la que los ‘Azules’ parecen haber abrochado a su primer refuerzo en este mercado de pases.

Desde el otro lado de la Cordillera se dio a conocer la información de que el elenco de Fernando Gago tendría todo acordado con el joven delantero argentino, Gonzalo Reyna, quien proviene de Racing Club de Argentina.

El extremo de 19 años tendría un acuerdo con la Universidad de Chile y se espera que en los próximos días se haga oficial su arribo al ‘Romántico Viajero’, para reforzar la zona de ataque.

Ante lo que es este anuncio, los hinchas de Racing Club se manifestaron a este traspaso de Reyna a la Universidad de Chile, el que no los dejó para nada contentos, mostrando su desaprobación por completo a este movimiento de mercado.

Reyna sería el primer refuerzo de la U | Foto: Instagram

¿La razón? los hinchas de la ‘Academia’ sienten que Gonzalo Reyna es un juvenil que podría tener una oportunidad dentro del equipo en lo que es el nuevo proceso de Juan Pablo Vojvoda, debido a sus grandes cualidades que mostró en sus primeros pasos en el club.

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“Me imagino que la opción es de 2/3 palos y no el chiste de siempre de 700 mil dólares. Este pibe la rompe”, indicó uno de los fanáticos de Racing.

“El problema del pibe será el representante que no cae bien en la dirigencia? Es inexplicable, mucho potencial y ninguna oportunidad!!”, declaró otro hincha.

En la Universidad de Chile esperan que Gonzalo Reyna pueda ser un gran aporte dentro del plantel para lo que será la segunda parte de la temporada en el equipo que comanda Fernando Gago.

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Esto dijeron los hinchas de Racing

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