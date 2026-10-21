El Cacique se alista para su visita a Palestino el domingo en Santa Laura, donde prácticamente serán locales por la fecha 25 de la Liga de Primera.

Este fin de semana se disputará la fecha 25 de la Liga de Primera 2026 y uno de los partidos más atractivos será entre Palestino y Colo Colo, duelo que no se jugará en La Cisterna.

Los árabes saldrán de su casa habitual y recibirán a los albos en el Estadio Santa Laura de Unión Española, aprovechando también un mayor aforo y posibilidad de recaudación.

Según información del periodista Jade Quiñones de ESPN Chile, Palestino solicitó un aforo de 12 mil espectadores, el que fue aprobado por las autoridades.

Pero de aquellas entradas, 10 mil se pondrán a disposición para los hinchas del Cacique, por lo que prácticamente la visita será local en ‘La Catedral’.

Las ubicaciones para el público visitante serán en Tribuna Andes, Galería Norte y Marquesina.

Sin duda que los tetracolores quieren aprovechar la alta expectación que hay con Colo Colo que está en la lucha por el título, por lo que es de esperarse que los fanáticos albos agoten los tickets.

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Cabe recordar que el cuadro popular está en la primera posición del torneo con 54 puntos, sacándole nueve unidades de ventaja a su escolta, Universidad de Chile (45 pts).

Por su parte, el Tino-Tino está quinto con 37 puntos, metido en zona de clasificación a Copa Sudamericana.

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Palestino vs. Colo Colo?

El partido entre Palestino y Colo Colo se disputa el domingo 25 de octubre a las 17.30 horas en el Estadio Santa Laura.