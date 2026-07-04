Más allá de lo que vale el préstamo, lo importante es la opción de compra que fijó Racing Club a la U.

Es un hecho que el entrenador de Universidad de Chile, Fernando Gago necesita refuerzos urgentemente para enfrentar la segunda parte del año considerando los problemas que ha tenido en la cancha por las múltiples lesiones y el rendimiento irregular del equipo. Vistas así las cosas, cayó el primer refuerzo de los azules.

Se trata del atacante Gonzalo Reyna, futbolista de 19 años perteneciente a Racing Club, y que viene de un préstamo en Boston River de Uruguay, enfrentando a O’Higgins en la zona de grupos de la Copa Sudamericana.

La cesión se cerró completamente sin cargo. Vale decir, por 0 peso, transformándose en un fichaje que se enmarca dentro de la política de gastar poco en el mercado de pases de invierno.

El extremo derecho oriundo de Villa María arribó al Centro Deportivo Azul con 22 partidos oficiales en el cuerpo: dos por la Academia y 20 por el equipo charrúa, con un registro de 0 goles.

Gonzalo Reyna estuvo presente en el Estadio Nacional en la derrota de la U ante Unión La Calera.

La impactante opción de compra que Racing le fijó a la U

A pesar de que el préstamo inicial no le costará un solo billete a la concesionaria, las condiciones para adueñarse de los derechos económicos del jugador de cara al futuro asoman con una valla bastante alta en el pasto financiero. Además de un préstamo sin costo, la U de Chile incluyó una cláusula de compra en este acuerdo con Racing Club para incorporar de forma definitiva a Gonzalo Reyna.

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La cifra por su pase: El monto de la operación fue destapado desde el otro lado de la cordillera. “El acuerdo es con una opción de compra fijada en un millón 500 mil dólares por el 50 por ciento de su ficha”, apuntó la plataforma Racing Comunica en sus redes oficiales.

El tiempo y el césped dirán en qué termina esta nueva apuesta extranjera de los azules, un recurso recurrente en el último tiempo en las huestes del León.