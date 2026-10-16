Advierten roce entre Aníbal Mosa y Arturo Vidal en Colo Colo: “Está caliente, se enojó”

Según indicó el periodista Benjamín Bonhomme, el presidente de Blanco y Negro está disgustado con el mediocampista.

Colo Colo no tiene tranquilidad a pesar de estar en la cima de la liga local: se reveló que Aníbal Mosa está molesto con Arturo Vidal. El timonel de Blanco y Negro tiene en incertidumbre la continuidad del volante.

¿Por qué? Según indicó el periodista Benjamín Bonhomme en De Buena Fuente de DLT Sports, el presidente de la concesionaria está distanciado del principal jugador del plantel albo.

Pese a que no entregó los motivos en específico, aseguró que la extensión del vínculo del oriundo de San Joaquín está en suspenso. Para el comunicador, la permanencia se dará, pero bajo ciertos términos.

“Aníbal Mosa está caliente con Arturo Vidal… Se enojó. Hay unas situaciones personales que no las puedo decir todavía“, comenzó señalando la fuente.

“Él duda mucho de renovarle. Por lo pronto, le van a ofrecer por un tema de imagen. Yo creo que le van a ofrecer un contrato, pero de los 20 palitos, la mitad y para abajo“, agregó.

Arturo Vidal genera incertidumbre en Colo Colo. (Imagen: Photosport)

Publicidad

Arturo Vidal no ha renovado en Colo Colo

Cabe consignar que el campeón de América ha manifestado en reiteradas ocasiones que no ha tenido conversaciones para seguir en el Estadio Monumental. Su estadía en Macul caduca el 31 de diciembre.

Por ello, la recta final de la temporada será crucial para despejar el misterio que reina en Colo Colo. ¿Arturo Vidal disputará la Copa Libertadores 2027? La historia recién empieza.