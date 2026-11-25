El presidente de Blanco y Negro se refirió a lo acordado en la reunión de directorio, sobre el futuro del capitán de Colo Colo.

Este miércoles hubo reunión de directorio en Blanco y Negro correspondiente al mes de noviembre, donde trataron los temas más urgentes que tienen que ver con el presente de Colo Colo.

Con el título de la Liga de Primera 2026 en el bolsillo y la renovación del entrenador Fernando Ortiz lista, ahora queda definir lo que pasará con los jugadores que terminan contrato en diciembre, entre ellos el capitán Arturo Vidal.

Pero esta jornada no se resolvió nada con respecto al King, por lo que los hinchas albos tendrán que seguir esperando para conocer si el bicampeón de América seguirá o no para la temporada 2027.

Así lo comunicó el presidente de ByN, Aníbal Mosa, tras salir de la reunión de directorio: “Nosotros ya hemos designado un camino, donde Jaime (Pizarro), la gerencia de Daniel Morón junto con el cuerpo técnico, abordarán las distintas instancias y obviamente dentro de eso está Arturo Vidal”.

En Colo Colo tienen pendiente la situación de Vidal

Seguido, el empresario de origen sirio intentó bajar las tensiones y aseguró que está contemplado conversar con el volante de 39 años.

“Va a pasar, se va a conversar con Arturo, se va a conversar con todos los jugadores y eso es lo que les ha dicho Jaime. Dijimos, una vez que tengamos nosotros los objetivos deportivos, íbamos a conversar con el técnico, ocurrió eso”, indicó Mosa.

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Aníbal Mosa tras la reunión de directorio de ByN. (Foto: Captura)

“Recién hace cuatro días se confirmó la continuidad de nuestro técnico y dijimos que después de eso nosotros íbamos a conversar con los jugadores. Y obviamente Arturo, que es un jugador muy importante para nosotros, el cual también está presupuestado conversar con él”, completó el puertomontino.