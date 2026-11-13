Buenas tardes amigas y amigos de Bolavip Chile. Comenzamos la transmisión del amistoso que disputarán Colo Colo y Racing Club en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción.

El partido amistoso comienza a las 19:00 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción y la transmisión televisiva será exclusiva de Disney+ en su plan premium.

El Cacique tiene 13 bajas para este compromiso. Los seleccionados chilenos Jonathan Villagra, Iván Román, Diego Ulloa y Felipe Méndez ; el caboverdiano Vozinha ; los seleccionados de La Roja Sub 2o Gabriel Maureira, Alonso Olguín, Paolo Castro y Benjamín Pérez ; y los lesionados Claudio Aquino, Leandro Hernández, Javier Correa y Arturo Vidal.

El Cacique se presenta con equipo alternativo a este partido amistoso: Fernando De Paul; Jeyson Rojas, Javier Méndez, Joaquín Sosa, Erick Wiemberg; Tomás Alarcón, Cristian Díaz, Lautaro Pastrán; Francisco Marchant, Gedeón Díaz y Maximiliano Romero .

El Tuto vuelve a jugar en el Cacique después de siete meses, pues en abril se lesionó de gravedad y tuvo que ser operado. El portero de 35 años había comenzado siendo el titular esta temporada y además era el capitán del equipo.

Cabe recordar que Colo Colo viene de proclamarse campeón de la Liga de Primera 2026, consiguiendo su estrella número 35 a tres fechas del final. Esto ocurrió el pasado domingo con su triunfo por 2-1 ante Ñublense en Chillán, por lo que este es su primer partido tras el título.

Los 23 citados por Fernando Ortiz llegaron con buena actitud al Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción.

18:35hs Así fue la llegada de Colo Colo al estadio

Los albos están instalados en Collao para medirse esta tarde con La Academia.

Los jugadores del Cacique dejan la cancha y toman el túnel que los lleva a camarines luego del trabajo precompetitivo. ¡Ya se viene el partido contra Racing!

El equipo argentino viene de una temporada para el olvido, donde no consiguió títulos, tampoco pudo clasificar a copas internacionales y en el Torneo de Clausura ni siquiera alcanzó los playoffs.

Los jugadores de Colo Colo y Racing salen de sus camarines y caminan por el túnel rumbo a la cancha del Estadio Ester Roa Rebolledo.

Ya pisan el césped del Estadio Ester Roa los jugadores de Colo Colo y Racing de Avellaneda. El partido inicia dentro de 5 minutos.

Ya se juega en Collao el partido amistoso entre Colo Colo y Racing de Avellaneda, bajo el potente sol que pega sobre el Estadio Ester Roa Rebolledo.

Colo Colo y Racing se estudian en la cancha del Ester Roa y todavía no hay opciones claras en ninguno de los dos arcos.

19:05hs 5' PT: Por ahora no se hacn daño en Concepción

Lautaro Pastrán entró por el sector derecho del área de Racing y sacó un disparo cruzado que se fue ancho por muy poco. ¡Avisa el Cacique en Collao!

Lautaro Díaz cabeceó en el área y el balón fue agarrado por Fernando De Paul, quien evita el gol de La Academia.

El juvenil Gedeón Díaz abre el marcador en Concepción, con un golazo tras centro de Francisco Marchant y pivoteo de Maxi Romero. El canterano paró el balón con el pecho y definió con un derechazo dentro del área. ¡Colo Colo 1-0 Racing!

19:18hs VIDEO: Así fue el gol de Gedeón Díaz para Colo Colo

El Cacique es mucho más que La Academia en la cancha del Ester Roa y busca los caminos para llegar a la segunda conquista. Por ahora el marcador está 1-0 a favor de los albos.

Media hora de partido y se mantiene la ventaja a favor de Colo Colo, que lo gana por 1-0 con gol de Gedeón Díaz.

En el área de Colo Colo discuten jugadores del Cacique y Racing. El árbitro Fernando Véjar tiene que poner orden.

La Academia empieza a mover el balón y acercarse al arco de Fernando De Paul. Lo sigue ganando Colo Colo por 1-0.

19:40hs 40' PT: Racing se anima a ir por más

El árbitro Véjar añade un minuto al primer tiempo: se juega hasta los 45+1' en Concepción.

Colo Colo se va al descanso en ventaja ante Racing de Avellaneda, gracias al gol de Gedeón Díaz.

Esta tarde a partir de las 19:00 horas Colo Colo enfrenta a Racing de Avellaneda, aprovechando el receso por la fecha FIFA de noviembre.

Este viernes 13 de noviembre Colo Colo se mide con Racing de Avellaneda en partido amistoso programado en medio de la fecha FIFA de noviembre, donde La Academia desafía nada más que al campeón del fútbol chileno.

El Cacique viene de coronarse en la Liga de Primera 2026 y quiere continuar con las celebraciones en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción, aunque se presentará con equipo alternativo.

Esto se debe a que el entrenador Fernando Ortiz tiene 13 bajas confirmadas para este compromiso, entre convocados a sus selecciones y lesionados.

El partido comienza a las 19:00 horas y será transmisión exclusiva de Disney+ con suscripción al plan premium.