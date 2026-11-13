Este viernes 13 de noviembre Colo Colo se mide con Racing de Avellaneda en partido amistoso programado en medio de la fecha FIFA de noviembre, donde La Academia desafía nada más que al campeón del fútbol chileno.
El Cacique viene de coronarse en la Liga de Primera 2026 y quiere continuar con las celebraciones en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción, aunque se presentará con equipo alternativo.
Esto se debe a que el entrenador Fernando Ortiz tiene 13 bajas confirmadas para este compromiso, entre convocados a sus selecciones y lesionados.
El partido comienza a las 19:00 horas y será transmisión exclusiva de Disney+ con suscripción al plan premium.