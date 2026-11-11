Este viernes el campeón del fútbol chileno se mide con La Academia en un amistoso en medio de la fecha FIFA.

En Colo Colo no tendrán descanso en esta fecha FIFA luego de proclamarse campeones de la Liga de Primera 2026, pues los albos tienen un partido amistoso programado para el viernes en Concepción.

El Cacique enfrentará nada más que a Racing de Avellaneda, duelo que tendrá como escenario el Estadio Ester Roa Rebolledo.

Cabe recordar que los albos vienen de alzar el título local el domingo pasado en Chillán, cuando vencieron por 2-1 a Ñublense por la fecha 27 del torneo nacional.

Luego de aquello el entrenador Fernando Ortiz le dio dos días de descanso al plantel antes de preparar este amistoso.

Tras aquello tendrán que afrontar las últimas tres fechas del campeonato y las semifinales de Copa Chile.

Consignar que para este encuentro Colo Colo no podrá contar con los seleccionados nacionales: Iván Román, Jonathan Villagra, Diego Ulloa, Felipe Méndez y Vozinha (Cabo Verde).

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Respecto al equipo argentino, viene de cerrar una de sus peores temporadas: sin títulos, con más partidos perdidos que ganados y sin clasificar a copas internacionales. En el Torneo de Clausura ni siquiera pudo clasificar a playoffs.

Colo Colo y Racing se enfrentaron por última vez en la Copa Libertadores 2025. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

¿Cuándo y a qué hora es el amistoso de Colo Colo vs. Racing?

El partido amistoso entre Colo Colo y Racing de Avellaneda se juega este viernes 13 de noviembre a las 19:00 horas en el Estadio Ester Roa de Concepción.

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¿Quién transmite este partido por TV y streaming?

Este partido será transmitido a través de ESPN en la plataforma de streaming Disney+ con suscripción al plan premium.