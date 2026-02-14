En Colo Colo una importante novela era la que se estaba instaurando por lo que era el futuro del atacante Cristián Zavala, el que parecía estar más lejos que cerca de Pedrero para este 2026.

Si bien el jugador mantiene contrato con el ‘Cacique’, su intención era no seguir en el club y quería continuar en Coquimbo Unido, equipo con el que fue campeón en el 2025.

Tras largas semanas de misterio sobre lo que era su futuro, en las últimas horas se confirmó que será de Cristián Zavala para este 2026, en la que el atacante no será parte de Colo Colo.

Zavala vuelve a Coquimbo Unido

Zavala vuelve a Coquimbo Unido | Foto: Photosport

Hace unos instantes, en Coquimbo Unido hicieron oficial mediante sus redes sociales del retorno de Cristián Zavala al conjunto de la cuarta región para lo que será este 2026.

“¡Zavala campeón regresa a casa! el Supercampeón confirma el retorno de Cristián Zavala para la travesía internacional del Barbón”, fue lo que señalaron en sus redes.

De esta manera, en Colo Colo le ponen punto final a lo que es la situación de Cristián Zavala, quien finalmente obtuvo su anhelado retorno a Coquimbo Unido para este 2026.

En Síntesis