Una de las noticias que pegó con fuerza esta semana durante el Mercado de Pases del fútbol chileno fue la de la posible llegada de Cristián ‘Chorri’ Palacios a Colo Colo, toda vez que no seguirá en Universidad de Chile para la próxima temporada.

El jugador no tenía mayor consideración por parte de Gustavo Álvarez y tuvo una recta final para el olvido con los azules, donde perdió goles claves que bien podrían haber forzado una definición con el Cacique en el Campeonato Nacional 2024.

“Fue un nombre que apareció. Ya sabemos que no sigue en la U y quiero ser claro en que fue ofrecido a Colo Colo, apareció ayer en la reunión de directorio”, reveló el periodista Rodrigo López en De Fútbol Se Habla Así de D Sports.

Palacios suena en Colo Colo. | Foto: Photosport

En esa misma línea, el comunicador complementa su información diciendo que “Fue ofrecido por su representante. Vamos a ver… entiendo que el cuerpo técnico todavía no da una respuesta a este nombre y eso es sumamente importante”.

En el cierre, López asegura que en el Cacique no están mirando con malos ojos la incorporación del ‘Chorri’ por su condición de jugador nacional: “En el directorio no lo ven como una mala opción por el tema del cupo y me dicen que no es caro”, sumó.

Ahora, habrá que esperar a ver la respuesta de Jorge Almirón y compañía para ver si suman a un ex Universidad de Chile a un equipo que cumplirá 100 años y el 2025 se quiere quedar con absolutamente todo.

Superclásico en la Supercopa

Colo Colo enfrentará a Universidad de Chile por la Supercopa 2025, trofeo que todavía no define su sede, día ni horario por las dificultades de que una Delegación Presidencial autorice el compromiso.