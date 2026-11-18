El presidente de ByN aseguró que el proyecto de reestructuración del Estadio Monumental avanza "con los mejores arquitectos del mundo".

Después de varios meses sin entregar mayores novedades, Aníbal Mosa volvió a referirse al proyecto de remodelación del Estadio Monumental. Tras la conquista de la estrella 35 de los albos en la Liga de Primera, el presidente de Blanco y Negro abordó los planes para reconstruir un nuevo recinto para Colo Colo y entregó detalles sobre la inversión y las características que tendría la futura ‘Ruca’.

En una entrevista con Mega, el dirigente le mandó un potente mensaje a los hinchas colocolinos y aseguró que la construcción del estadio es uno de los principales objetivos de su administración. Además, adelantó que el proyecto contempla una capacidad para 60 mil espectadores.

“Que los colocolinos sepan que uno de los objetivos de esta administración, y mía personal, es sacar el estadio nuevo de Colo Colo como sea. El estadio de Colo Colo lo vamos a sacar no solamente por un tema de romanticismo, que queremos una ruca nueva, sino que lo vamos a sacar porque el modelo de negocio que yo tengo en la cabeza es con un estadio para 60.000 personas”, manifestó.

Colo Colo sigue soñando con la remodelación del Estadio Monumental (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

Un proyecto de 150 millones de dólares

Mosa también entregó una estimación del costo que tendría la iniciativa, apuntando a una inversión cercana a los 150 millones de dólares. “Son proyectos que van a costar del orden de 150 millones de dólares. Eso es lo que va a costar por ahí, sino un poquito más. Y ahí estamos trabajando con los mejores del mundo. Los que nos están buscando los naming rights son los mejores del mundo”, explicó.

Finalmente, el presidente de Blanco y Negro destacó el nivel de los profesionales que están evaluando para desarrollar la obra. “Los arquitectos que nosotros estamos viendo son los mejores del mundo. Que han construido Wembley, que construyeron el Mercedes de Atlanta. O sea, de ese nivel estamos hablando. Va avanzando la cosa”, cerró.